Documente senzaționale au apărut în mega-dosarul DNA în care fiul fostului președinte al Moldovei și ginerele lui Traian Băsescu, Radu Pricop, au fost acuzați de șantaj! Iubitul Vicăi a lui Pițurcă a „negociat” milioane de euro invocând inclusiv numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă în exclusivitate documentele din dosar.

„În perioada 10.12.2014 – probabil 15.01.2015, inculpatul L.S a pus o presiune foarte mare pe partea civilă, spunându-i despre Băsescu, L (n.r.- Lucinschi, fostul președinte moldovean) şi Putin şi creându-i impresia că, undeva, cineva se ocupă şi poate influenţa în mod pozitiv sau negativ demersul plângerii penale”, se arată în documentele din dosarul DNA.

Iubitul Vicăi, acuzat de șantaj, trafic de influenţă și fals în declarații, a susținut în fața procurorilor că a achiziționat o societate la presiunea omului de afaceri Alexandru Horpos și că suma de 4 milioane de euro provenea de acolo.

„Pe partea civilă H.A. (n.r.- Alexandru Horpos) l-a văzut pentru prima oară după ce a depus plângere penală, în luna decembrie 2014, când inculpatul i-a propus să se împace, partea civilă fiind de acord, astfel că au stabilit să se întâlnească în luna ianuarie, deoarece partea civilă era sub arest la domiciliu şi nu se putea mişca.

Inculpatul L.S a mai precizat că a venit în România în anul 2008 şi, din cauza presiunilor părţii civile, a fost de acord să achiziţioneze firma ……, pentru care a plătit 3.950.000 de euro şi a achiziţionat 80% din firma ……, aspecte pe care inculpatul le-a detaliat în plângerea penală pe care a formulat-o la D.I.I.C.O.T.

Inculpatul a mai precizat că în luna ianuarie 2015 s-a deplasat la domiciliul părţii civile, la solicitarea acesteia. Deşi inculpatul avea un prejudiciu de 20.000.000 de lei, a convenit cu partea civilă să îi dea 4.000.000 de euro, sumă pe care inculpatul o plătise iniţial.

Inculpatul a mai arătat că partea civilă i-a cerut să îi plătească 600.000 de euro şi casa pe care aproape o vânduse, dar nu semnase încă documentele pentru că era sechestrată, casa valorând 1.500.000 de euro, iar diferenţa de 2.000.000 de euro partea civilă o va plăti din contul firmei ….., sens în care partea civilă i-a propus inculpatului să încheie contracte fictive de lucrări, inculpatul spunându-i că nu are pe nimeni aici şi că asta este spălare de bani. Inculpatul i-a spus părţii civile că vor rezolva această problemă pe toate căile legale, printr-o convenţie civilă, deoarece pe latură civilă se putea face împăcarea”, se mai arată în dosar. (CITEȘTE ȘI: Vica Blochina a rupt tăcerea. Ce spune despre Victor Piţurcă şi cum l-a cunoscut pe fostul selecţioner al echipei naţionale. “Am ajuns în România şi…”)

Apărarea fiului fostului președinte moldovean, „neîntemeiată”

Apărarea iubitului Vicăi, fiul fostului președinte moldovean, a fost „neîntemeiată”, se arată în motivarea deciziei instanței. „Având în vedere că situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului L.S a fost pe deplin dovedită, prin ansamblul probatoriu administrat în ambele faze procesuale – cu nuanţele de fapt specifice reţinute în mod distinct de către Curte, în dezacord faţă de cele reţinute de către Parchet în rechizitoriu şi în probatoriul administrat în faza de urmărire penală în ceea ce priveşte lipsa oricări implicări a inculpatului P.R.P., nici sub forma complicităţii, nici sub forma instigării, în activitatea infracţională a inculpatului L.S – Curtea apreciază că apărările expuse de către inculpatul L.S în cuprinsul declaraţilor date în ambele faze procesuale sunt neîntemeiate, întrucât sunt lipsite de orice suport probatoriu”, constată instanța.

Fiul fostului președinte moldovean a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în acest dosar, fiind găsit vinovat de şantaj (condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare), trafic de influenţă (condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare), fals în declaraţii (condamnat la 6 luni de închisoare) şi participaţie improprie sub forma instigării la infracţiunea de fals intelectual (condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare). După contopire a rezultat astfel pedeapsa de 3 ani, aceasta fiind suspendată.

Ginerele lui Traian Băsescu, Radu Pricop, a fost achitat în acest dosar, însuși iubitul Vicăi susținând în fața anchetatorilor că relațiile pe care le-a avut cu acesta nu aveau legătură cu șantajarea omului de afaceri Alexandru Horpos. (VEZI ȘI: Ioana Băsescu a venit la botez însoțită de noul iubit! Prima apariție publică a fiicei președintelui alături de Radu Pricop)