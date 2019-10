Iulia Albu, declarație uluitoare despre ținuta lui Gigi Becali de la nunta fiicei lui: “A fost..”

Toată lumea știe că Iulia Albu nu iartă pe nimeni când vine vorba de vestimentație. De această dată i-a venit rândul lui Gigi Becali să fie analizat de criticul de modă, dar și fiicei sale, Teodora, care weekend-ul trecut a fost mireasă. Vedeta a avut cuvinte de laudă la adresa celor doi, însă a punctat și câteva lucruri care nu i-au plăcut.

“Teodora Becali a marcat o apariție de real bun gust si de o medestie de care puține persoane cunoscute sau avute dau dovadă. Ador faptul că a ales o rochie complet căptușită în așa fel încât să mimeze nuditatea fără a da vreun pic în vulgar, cât și machiajul perfect potrivit fizionomiei ei. Mi-au plăcut ambele rochii și, deși consider că ar fi putut să găsească un accesoriu mai fericit pe care să îl folosească pe post de tiara, nu pot să neg faptul că este una dintre cele mai bune apariții ale anului.

Felicitări atât ei, cât și lui Gigi Becali care, de asemenea, a avut o apariție impecabilă. Aud că este un dansator mai puțin înzestrat, dar asta nu voi comenta astăzi. Ar fi fost ideal, totuși ca, la finalul petrecerii, ținuta lui să nu arate așa cum vedem în fotografie. (n.r. în fotografia în care se află alături de Anamaria Prodan).

Țin să punctez de asemenea și alegerea extrem de inspoirată a ținutelor domnișoarelor de onoare, într-un roz pudrat, extrem de fin, deloc epatant, care nu au făcut altceva decât să pună în valoare pe mireasă. Teodora a fost cu siguranță cea mai reușită apariție de la eveniment, nimeni nereușind să o detroneze”, a declarat Iulia Albu pentru Viva.ro.



Iulia Albu este logodită

Iulia Albu este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă povestea de dragoste dintre ea și iubitul ei, Mike, continuă la fel de frumos ca la început. Fashion editorul a acordat un interviu exclusiv pentru CIAO.RO, unde a vorbit despre proiectele sale profesioanale, despre relația cu bărbatul pe care îl iubește și despre fostul soț, Mihai Albu.

Vedeta a dezvăluit că urmează să se recăsătorească, însă nu este decisă dacă vrea să împărtășească acest moment cu cu publicul.

“În general eu vorbesc foarte puțin despre viața mea personală și aș vrea să păstrez anumite lucruri doar pentru mine și iubitul meu. Însă nu aș putea niciodată să stau lângă o persoană pe care să nu mi-o văd alături pe termen lung. Nu sunt genul de persoană publică care își schimbă logodnicul o dată pe an. Nu m-am văzut niciodată mireasă în sensul de femeie care are nevoie de confirmarea dată de cererea din partea unui bărbat. Da, mă voi recăsători însă nu am hotărât dacă acest eveniment va fi unul pe care-l voi împărtăși cu publicul sau îl voi păstra doar pentru mine. Ne dorim amândoi cel puțin încă un copil, însă n-aș spune că acesta este focusul nostru în acest moment”, a spus Iulia Albu pentru ciao.ro.