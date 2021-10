Iulia Albu radiază de fericire după ce a scăpat de problema căderii părului. Cum și-a refăcut podoaba capilară. “Nu m-am axat doar pe medicație”

Iulia Albu a avut, de-a lungul ultimilor ani, probleme cu părul, care îi cădea în exces. Din fericire, stilista a reușit să-și refacă podoaba capitală, grație unei metode recomandată de specialiști. Pe o rețea socială, a dezvăluit ce remediu a folosit.

Iulia Albu s-a confruntat cu căderea masivă a părului, cauza fiind stresul, precum și alte probleme de sănătate. Din fericire, stilista răsuflă, acum, ușurată. Are o podoabă capilară așa cum și-a dorit dintotdeauna și nu a ezitat să le dezvăluie și celor care o urmăresc remediul pe care l-a folosit.

“Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport. Am ales să fac aceste Story-uri fără extensii, fără produse, doar cu părul spălat, așa cum este el. După cum v-am spus a fost o muncă foarte grea.

Ca să ajung în punctul acesta, eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect. Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu. Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză”, a spus Iulia Albu, pe o rețea socială.

Cine este Iulia Albu

Iulia Albu este unul dintre cei mai cunoscuți critici de modă din România, iar de-a lungul timpului a făcut comentarii incisive despre alegerile vestimentare de pe scena publică. Este un influent fashion editor, cu activitate publicistică bogată pentru reviste precum Ideal Mariaj, The Grand și OK Magazine. Din 2016 până în 2018 a fost jurată în cadrul emisiunii “Bravo, ai stil!”.

