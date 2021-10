Cu o zi în urmă, CANCAN.RO v-a relatat o întâmplare care avea să tulbure din nou apele dintre Iulia și Mihai Albu. Potrivit informațiilor primite pe celebra adresă [email protected], Mihai Albu și-ar fi expus fiica la COVID-19! Totul ar fi pornit în ziua de 2 octombrie, când designer-ul i-a organizat ziua de naștere fiicei sale, Mikaela, la un hotel din Capitală. Prezenți ar fi fost mai mulți prieteni și colegi de clasă de-ai Mikaelei, însă au existat detalii care i-ar fi pus în pericol sănătatea fetiței. Acum, fosta soție, Iulia Albu, reacționează furibund.

După petrecere, Mihai Albu a dus-o pe fiica lui acasă cu alte prietene ale ei, iar, la câteva zile după aceea, a aflat că atât mama lui de 93 de ani, cu care stă în casă, cât și una dintre prietenele Mikaelei, au COVID-19,

Iulia Albu: „S-a rupt ceva în mine când am aflat”

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Iulia Albu a vorbit despre cele întâmplate. Criticul de modă ne-a declarat că nu a știut nicio clipă că mama lui Mihai Albu este pozitivă cu SARS-CoV-2. Mai mult, Iulia Albu a povestit că prelungirea petrecerii a fost o decizie luată de fostul său soț, în ciuda incidenței mari de infectare cu noul coronavirus.

„S-a rupt ceva în mine în momentul în care am aflat. Mi-a fugit efectiv pământul de sub picioare. În 2 si 3 octombrie fiica mea a fost, conform programului stabilit de instanță, în grija tatălui ei. După petrecerea care a avut loc în data de 2 octombrie la o terasă în aer liber, fostul meu soț a considerat de cuviință să continue, fără să ne informeze, petrecerea la dânsul acasă, împreună cu trei prietene ale Mikaelei. Aceasta deși știa clar caă acest lucru este contrar voinței noastre, mai ales în situația incidenței de peste 8 la mie din acel moment.

Mai mult, dânsul a hotărât, cu de la sine putere si împotriva oricărei logici elementare, sa permită rămânerea peste noapte a uneia dintre fetițe. Fetița în cauză a fost diagnosticată miercuri ca fiind pozitivă, în contextul în care marți nu a fost la scoală, 5 octombrie fiind ziua mondială a Educației”, a spus Iulia Albu, pentru CANCAN.RO.

„Când i-am spus Mikaelei, a început să plângă”

Iulia Albu a mai declarat că a aflat târziu povestea întreagă și a pus cap la cap șirul evenimentelor. De asemenea, în momentul în care a auzit că fosta soacră este pozitivă COVID-19, Iulia a informat părinții celorlalte fetițe care au dormit împreună cu fiica sa, acasă la Mihai Albu.

„Fostul meu soț m-a sunat pe 8 octombrie, seara și mi-a spus că mama sa este pozitivă și subliniind faptul că X (n.r. X este o persoana apropiată amândurora, care nu dorește să îi fie menționat numele) crede că ar trebui să îmi spună, deși el nu considera neapărat.

Am înlemnit. Am cerut mai multe detalii. fostul meu soț mi-a povestit că mama lui avea simptome din data de 6, în contextul în care, pe 2 și 3 octombrie, Mikaela fusese acolo. La acest moment încă nu știam nimic despre faptul că fuseseră și celelalte fetițe. În momentul în care i-am spus Mikaelei, aceasta a început să plângă, spunând că este doar vina ei.

Nu a vrut să îmi spună imediat. În jurul orelor 22 mi-a mărturisit că «au fost acasă la bunica trei fete» după ziua ei. Acela a fost momentul în care am aflat toată povestea. Și faptul că una dintre fetițe rămăsese peste noapte.

Sâmbăta am sunat familia fetiței care m-a informat că este pozitivă. Și a început nebunia. Am constatat cu stupoare că ei nu știau că fosta mea soacră, cu care copiii au stat în casă, era pozitivă. Nici ei, nici ceilalți părinți ai copiilor care au fost acolo”, a mai declarat Iulia Albu.

„Ar fi fost imposibil ca Mikaela să nu fi fost expusă virusului”

Criticul de modă susține că Mihai Albu nu a anunțat pe nimeni dintre cei implicați la petrecerea fiicei, iar Iulia a fost cea care i-a anunțat pe toți despre situația creată: „Am dat eu toate telefoanele pe care fostul meu soț ar fi trebuit să le dea. Inclusiv pe grupul clasei, întrucât Mikaela mersese la școală pe datele de 6 si 7, cursurile fiind suspendate ulterior.

Acestea sunt lucruri de bun simț, elementare, pe care ORICE părinte responsabil trebuie să le facă.

În contextul în care două persoane care au petrecut o zi și o noapte într-un spațiu închis au început sa aibă simptome. Una fiind și diagnosticată, în a treia zi după eveniment, una, fosta mea soacră, nepărăsind niciodată domiciliul său. Aceasta nu se poate deplasa singură. Deci ar fi fost imposibil ca Mikaela să nu fi fost expusă virusului.

Nu este prima oară când ne confruntăm cu așa ceva. Fostul meu soț este deja la a doua abatere din acest punct de vedere.

În plus, domnul Albu m-a informat că urmează să vină să o ia pe Mikaela weekendul următor, conform hotărârii judecătorești. Mama sa trebuie să stea în carantină 14 zile, nu șapte cum vrea dânsul”, mai spune criticul de modă.

„Nu știu dacă fostul meu soț este pozitiv sau nu”

Iulia Albu dezvăluie că a avut mai multe discuții cu fostul său soț în care i-a cerut să testeze invitații la petrecerea fiicei lor, dar acesta nu a făcut asta, lăsând testarea în responsabilitatea părinților copiilor: „Nu știm cine s-a infectat primul. Nici dacă atât mama domnului Albu, cât si fetița în cauză nu au luat virusul de la o a treia persoană. Persoană care a fost în acel weekend în domiciliul fostului meu soț și nici nu contează.

Subliniez că fostul meu soț nu a făcut teste rapide. A lăsat această sarcină părinților copiilor prezenți. Eu i-am cerut acest lucru, precum și ca petrecerea Mikaelei să se desfășoare în aer liber.

Nu știu, până în acest moment, dacă fostul meu soț este pozitiv sau nu.

Dar, printr-o minune, Mikaela a ieșit negativă la testarea PCR”, a conchis Iulia Albu, în exclusivitate.