Iulia Vântur, dezvăluiri cutremurătoare despre situația din India: "Nu e ușor în situația de față "

Fosta prezentatoarea de la „Dansez pentru tine” a dezvăluit cum a reușit să plece din India, fix într-o situație critică. Vedeta susține că nu-și putea alege un moment mai bun pentru revenirea în țară și nu contează cât va trebui să rămână aici. E fericită că poate avea parte de iubirea și căldura familiei și a prietenilor, mai ales că viața departe de cei dragi e foarte grea.

Iulia Vântur se bucură de vacanța prelungită în România, dar nu poate să nu se gândească la situația critică din India. Vedeta a plecat din țara adoptivă și a revenit pe meleagurile românești într-un moment critic pentru India, dar speră ca totul să se rezolve cât mai repede cu putință.

„ E o criză mare de oxigen, de medicamente. Sunt foarte mândră că România a oferit suport. Din păcate, e nevoie de mult mai mult, pentru că numărul populației e foarte mare.În spitale nu sunt paturi, nu sunt medicamente. Văd că numerele merg în jos, dar probabil și pentru că oamenii nu se mai testează.

Am plecat exact cu 2 zile înainte să se închidă zborurile în Dubai. Am plecat la începutul dezastrului. În seara de Înviere am ajuns. Îmi doream de câțiva ani să fiu acasă de Paște. Să vedem cum e situația. Nu e ușor în situația de față să intru în țară. Cine știe, poate va trebui să stau mai mult aici. Ceea ce nu m-ar deranja. Sincer, mi-a fost așa de dor. „, a declarat Iulia Vântur.

CITEȘTE ȘI IULIA VÂNTUR SE BUCURĂ DE TIMPUL PETRECUT ÎN ROMÂNIA! CE I-A LIPSIT CEL MAI MULT: „LUCRUL PE CARE NU L-AM FĂCUT DE ANI DE ZILE.”

Iulia Vântur, detalii despre ultimul an

De mai bine de șase ani, Iulia Vântur s-a mutat în India și chiar dacă pe rețelele de socializare afișează o viață frumoasă, vedeta susține că realitatea este alta. Da, e fericită, dar asta nu înseamnă că nu se luptă cu greutăți, probleme sau alte aspecte negative, dar a învățat să le gestioneze.

„Da, sunt (n.r- fericită). Am învățat în ultimul an și mai mult să fiu fericită eu cu mine și să nu mă las afectată. Lucruri se vor întâmpla tot timpul, drame vor fi mereu în viața noastră. Dacă reușim să găsim acel balans…

Când privești toată situația, te sperie, dar când ai speranță și credință lucrurile sunt mai ușoare. La un moment dat trebuie să înveți că tu ar trebui să fii cel mai important pentru tine, tu știi cine ești, nu ai nevoie de aprecierea celor din jur”, a mai declarat Iulia.

VEZI ȘI IULIA VÂNTUR, DETALII DESPRE VIAȚA DIN INDIA: „NU ESTE UȘOR SĂ TRĂIEȘTI ÎNTR-O ȚARĂ ÎN CARE NU TE-AI NĂSCUT”

Sursă foto: instagram.com