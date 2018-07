Iulia Vântur împlinește vârsta de 38 de ani

Este o zi importantă pentru Iulia Vântur și toți cei dragi ai săi. Frumoasa și talentata româncă împlinește astăzi 38 de ani, iar ziua de naștere a prins-o anul acesta tot în India – țara natală a iubitului ei, Salman Khan. La ceas aniversar, cântăreața a transmis un mesaj emoționant odată cu publicarea unei poze de album în care apare alături de părinții ei.

Iulia Vântur își serbează ziua de naștere: împlinește 38 de ani

De ziua ei, Iulia Vântur a urcat pe conturile ei de socializare o imagine în care este alături de părinții săi, pe care îi ține în brațe. Lor, dar și prietenilor săi, sărbătorita le-a făcut o declarație de dragoste. Totodată, vedeta le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de felicitare. Mesajul scris de iubita lui Salman Khan a fost atât în limba română, cât și în engleză.

“Le datorez o viață. Datorită lor sunt aici. Mă simt binecuvântată să am părinți atât de iubitori, prieteni adevărați, oameni care-mi fac viața mai frumoasă. Mi-aș fi dorit să fac un mozaic de poze cu toți oamenii dragi mie, îmi este imposibil acum, însă, vă port în suflet. Vă mulțumesc pentru că sunteți în viața mea, pentru toată dragostea și suportul vostru. Vă mulțumesc tuturor pentru urări și vă trimit toată dragostea mea.

I owe them a life. Because of them I’m here today. I feel blessed to have such a loving parents, true friends, people who make my life much more beautiful. Wish I could make a big collage of pics of all of u, quite difficult but I hv the perfect place for u, I keep u in my heart. Thank u all of u for being in my life, for all your love and support. A big thank u and a warm hug for every each one of u who sent me good thoughts and wished me today. I’m sending my love to u 😘❤️🙏🏻 #birthday #grateful #blessed #parents #family #friends #love #support #gratitude #happy #thanku #life #” este mesajul transmis de Iulia Vântur pe rețelele de socializare.

Fotografia în care apare alături de părinții ei a strâns în doar câteva ore mii de like-uri, dar și mesaje.

“La mulți, mulți ani fericiți și sănătoși Iulia! Să ai parte în viață de tot ceea ce e frumos și nu lasa nimic să îți stea în cale. Ești deșteaptă și meriți tot.

Enjoy your special moment (n.r.: Bucură-te de momentul tău special).❤💝🎂 ”, “Îți doresc o zi de naștere foarte fericită! E superbă fotografia”, “ ” sunt trei dintre miile de urări primite de Iulia Vântur de la fani și prieteni din toate colțurile lumii.

De când s-a stabilit în India, Iulia Vântur și-a serbat aproape mereu ziua de naștere acolo. Și… tot o tradiție a devenit ca la petrecerea dată în cinstea ei să fie ceva din România: prietena sa cea mai bună îi trimite tort în țara adoptivă.

La asemenea evenimente, oamenii din India se adună și sărbătoresc prin dans și cântece. Diferit de ceea ce se întâmplă la noi este momentul tortului! Și asta pentru că sărbătoriții împart prima dată felia lor de tort cu cei mai apropiați prieteni ai lor, după care ajunge câte o felie de tort şi la ceilalți invitați.

Cu siguranță, gândurile senine venite din partea iubitului ei, Salman Khan, i-au rămas imprimate în suflet și le prețuiește. Cei doi încearcă să își trăiască în continuare povestea de iubire departe de camerele de filmat și aparatele de fotografiat ale paparazzilor. Iar atunci când sunt surprinși împreună, ei sunt foarte discreți.

Iulia Vântur a fost recent în țara natală

Frumoasa româncă a fost la începutul acestei luni în România, unde și-a revăzut rudele și prietenii. Iulia Vântur a acceptat și invitația lui Cătălin Măruță de a veni în platoul emisiunii pe care o prezintă la PRO TV. După ce a povestit despre viața ei din India, talentata artistă a făcut show ca la Bollywood.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model. Iubitul ei, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.