Iuliana Beregoi a trăit momentul vieții la întâlnirea cu 50 Cent. Artista de 19 ani i-a cerut rapperului american un cadou de despărțire

Iuliana Beregoi (19 ani) a trăit momentul vieții la întâlnirea cu 50 Cent, pe numele său real Curtis James Jackson III, în vârstă de 48 de ani. Artista a ajuns la Londra, pe Arena O2 din Londra, în această lună, pentru a lua parte la concert. De altfel, în backstage, cântăreața nu a ratat șansa să îl vadă pe legendarul rapper în carne și oase! În plus, i-a cerut rapperului american un cadou de despărțire! Momentul poate fi urmărit mai sus, iar informațiile se găsesc în articol.

Iuliana Beregoi, artista în vârstă de 19 ani, a avut parte de o bucurie enormă, la concertul susținut de 50 Cent, în Londra. Cântăreața a luat parte la evenimentul grandios de la Arena O2, iar în backstage s-a întâlnit cu rapperul american în vârstă de 48 de ani.

Nu doar că a filmat pe durata concertului și s-a fotografiat cu rapperul legendar, ci l-a și îmbrățișat în backstage! Iuliana Beregoi l-a întrebat pe artistul internațional dacă poate să îi ofere o îmbrățișare, înainte de plecare. De altfel, cu zâmbetul pe buze, rapperul a acceptat propunerea tinerei. Momentul poate fi vizualizat mai sus. La postarea făcută pe internet, Iuliana Beregoi a primit o multitudine de reacții pozitive și mesaje frumoase din partea urmăritorilor săi.

Curtis James Jackson III, alias 50 Cent, se află în turneu. În data de 21 noiembrie 2023, rapperul american a susținut un concert pe Arena O2 din Londra. De altfel, a putut fi văzut și Ed Sheeran, fanii fiind surprinși de apariția artistului. Superstarul britanic a urcat pe scenă și a cântat o piesă din anul 2017.

În urmă cu 7 ani, Iuliana Beregoi urca pe scena Next Star de la Antena 1. După apariția pe care a avut-o în emisiune, a început să aibă mai mulți fani din România (artista este originară din Republica Moldova).

„După Next Star, au apărut foarte mulți fani din România. Ei m-au rugat să fac un canal de Youtube. Le arăt o zi din viața mea sau fac provocări pentru că asta le place cel mai mult. Sunt naturală, dar și foarte nebunatică, adică foarte veselă și asta le place. Cred că cea mai trăznită provocare a fost când am mâncat pâine cu pastă de dinți sau când am sărit în zăpadă în shorts și în tricou.

Îmi doresc foarte mult să cânt pe scenele mari din America, din toate țările, să fiu o vedetă internațională. (…) Vreau să mă fac președinte sau primar pentru că vreau să fac să fie pace în țară”, spunea Iuliana Beregoi, în anul 2017.