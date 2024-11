Iustina Loghin și Cornel Luchian și-au dus fetița acasă. Ce s-a întâmplat când au ajuns: ”Nu pot să vă explic”

În urmă cu doar câteva zile, Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit părinții unei fetițe pe care au numit-o Ivana Nectaria. Emoțiile au fost la cote maxime în momentul în care fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a cunoscut fiica, iar momentele speciale au continuat. Tânăra a povestit ce s-a întâmplat atunci când și-a adus micuța acasă. Cele două tocmai au fost externate din maternitate.

Iustina și Cornel au devenit cunoscuți publicului larg după participarea la Insula Iubirii. Cei doi și-au expus povestea de iubire și au trecut prin multe provocări. În cadrul show-ului de pe Antena 1 au fost la un pas să se despartă.

Totuși, au trecut peste toate problemele și au pășit împreună în fața altarului, iar marți dimineața, 29 octombrie 2024, a venit pe lume fetița lor. În cazul Iustinei, aceasta a devenit mămică pentru prima oară, în schimb Cornel a devenit tată pentru a cincea oară, căci acesta mai are patru copii din relația anterioară.

Iustina Loghin a devenit mămică pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a numit-o Ivana. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și soțul ei au fost extrem de emoționați atunci când și-au cunoscut micuța.

De când a venit fetița lor pe lume, Cornel Luchian și soția sa au împărtășit cu urmăritorii lor de pe Instagram momente speciale pe care le-au trăit în calitate de părinți. De asemenea, Iustina a publicat și câteva imagini realizate în camera micuței Ivana.

Cei doi au vrut să îi ofere fetiței tot ce este mai bun, așa că s-au pregătit din timp și au organizat o cameră superbă. De asemenea, Ivana a fost așteptată cu un tort roz și baloane de dimensiuni mari cu literele care alcătuiesc numele său.

Iustina Loghin a ținut să transmită și un mesaj emoționant atunci când a ajuns acasă cu micuța. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că este extrem de fericită, iar acum nu își vede viața fără fetița ei.

„Nu pot să vă explic fericirea și bucuria pe care o am în suflet. Astăzi am venit acasă cu cea micuță și ne-am pus la somn toți trei (…) Nu pot să vă explic cât de fericită sunt și cât de mult mă poate împlini acest copil într-un timp atât de scurt. Efectiv, sunt înnebunită după ea. Nu îmi văd viața fără ea și nu știu cum am trăit până acum fără ea (…) Mi se pare totul așa de drăguț (n.r. cum arată camera fetiței)”, a spus Iustina de la Insula iubirii pe Instagram.