Jack Ging, actorul cunoscut pentru rolurile din seriale de succes, a murit!

Jack Ging, actorul cunoscut pentru rolurile sale din seriale de succes precum The A Team și Hawaii Five-0, a murit acasă, în Los Angeles, la vârsta de 90 de ani.

Vedeta s-a stins din viață pe data de 9 septembrie în casa sa din La Quinta, California. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Jack a devenit cunoscut pentru rolul său ca generalul Harlan „Bull” Fulbright în The A Team de la NBC, dar a avut roluri în peste 50 de filme și seriale, având o carieră de peste patru decenii.

Acesta a jucat în Mannix în anii 1960, unde a jucat rolul Lt Dan Ives. De asemenea, a apărut în ultimul sezon din Tales of Wells Fargo, când a jucat alături de Dale Robertson și a jucat un rol în Hawaii Five-O, relatează irishmirror.ie.

Jack Ging, carieră de succes în cinematografie

De asemenea, sunt de amitit aparițiile sale în serialele de succes precum The Twilight Zone, Perry Mason, Gunsmoke și The Million Dollar Man.

A avut roluri în filme precum Sniper’s Ridge, Where the Red Fern Grows, Hang ‘Em High și High Plains Drifter. De asemenea, a apărut în Die Sister, Die, That Man Bolt și o serie de filme TV, inclusiv Terror in the Sky și The Disappearance of Flight 412.

Înainte de cariera sa de actor, Jack a servit în Corpul Marin al SUA timp de patru ani, înainte de a fi eliberat onorabil. Apoi a jucat fotbal la colegiu pentru Universitatea din Oklahoma.

Sursa foto: Facebook