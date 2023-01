Jador a fost jefuit! Artistului i-au dispărut banii pe care îi strânsese în ultimul an. Ce au făcut hoții cu prada

Jador pare că nu are prea mult noroc la bani. Acesta a fost furat în repetate rânduri, iar recent a pățit-o din nou. De această dată paguba este una considerabilă. Artistul a mărturisit că toți banii pe care îi adunase în ultimul an i-au dispărut din cont. Mai mult, ca supărarea să fie și mai mare, Jador știe cum s-au bucurat hoții de banii lui.

Jador pare o țintă bună pentru hoți. În luna august, artistul le povestea fanilor din mediul online că a fost jefuit. Atunci hoții îi furaseră din casă o sumă considerabilă de bani. Dezamăgirea a fost mare, mai ales că manelistul spunea că o persoană pe care o cunoaște l-a păgubit. Au trecut doar câteva luni și Jador a fost furat, din nou.

De această dată se pare că paguba este una mult mai mare. Toți banii pe care îi adunase în ultimul an de muncă i-au dispărut din cont. Contul bancar al artistului a fost hackcuit, iar hoții s-au distrat pe banii lui.

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu.

Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile.”, a spus Jador.

(CITEȘTE ȘI: JADOR A AJUNS LA PERFUZII CHIAR ÎN PRIMA ZI DIN 2023! REVELIONUL L-A PRINS PE CÂNTĂREȚ LA SPITAL)

Jador, foc și pară

Întâmplare l-a revoltat pe Jador, iar paguba lăsată s-a simțit destul de rău. Suma furată nu e una neglijabilă, iar artistul nu știe ce să facă să își recupereze banii. Un singur lucru este clar, Jador va renunța la serviciile bănicii al cărei client este în prezent. De patru ani lucrează cu banca respectivă, dar acum este hotărât să renunțe, considerând că o parte din vină le aparține.

„Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a mai spus Jador.

(VEZI ȘI: PĂȚANIA PRIN CARE A TRECUT JADOR LA CEL MAI RECENT CONCERT. DE NECREZUT CE A PUTUT SĂ-I CEARĂ O FANĂ)