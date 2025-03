Jador a luat pe toată lumea prin surprindere: ”Sunt la înmormântarea mea!” Ce s-a întâmplat

Jador a fost victima unor zvonuri false, așa că s-a decis să le ofere și un răspuns celor care le-au lansat. Recent, artistul și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când le-a spus că se află la ”înmormântarea lui”. De ce a spus așa ceva? Află în rândurile de mai jos!

Celebritatea vine cu multe avantaje, însă expunerea publică îți poate produce și foarte multe neplăceri. Acest lucru i s-a întâmplat și lui Jador, atunci când a ”aflat” de pe internet că… a murit. Vizibil iritat de acest zvon fals, cântărețul a avut un mesaj tranșant pentru cei care l-au răspândit.

După cum vă spuneam, Jador a fost foarte deranjat să vadă că astfel de zvonuri circulă în mediul online. Artistul are o comunitate semnificativă de fani cărora le împărtășește activitățile sale de zi cu zi. Prin urmare, acesta s-a hotărât să își exprime nemulțumirea pe contul său de Instagram și să le transmită un mesaj dur tuturor celor care se ocupă cu astfel de lucruri lipsite de etică. Bineînțeles, ironia nu a putut lipsi având în vedere penibilul situației, iar Jador și-a uimit fanii cu mesajul transmis.

„M-am îmbrăcat în negru, pentru că am înțeles că am murit. Sunt la înmormântarea mea. Îmi pare foarte rău, am fost un băiat foarte bun. Oameni buni, care ați înnebunit și vreți să faceți vizualizări pe spatele meu, nu mai fiți nebuni. Îmi doriți moartea, așa îmi doriți voi mie, moartea, în loc să ne urăm de bine unul la altul?”, a fost mesajul transmis de Jador pe rețelele de socializare.