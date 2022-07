Jador, de urgenţă pe mâinile medicilor. Artistul și-a îngrijorat fanii după ce s-a pozat cu branula

Jador este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Cântăreţul are o comunitate uriaşă de fani care îl susţin, iar acesta îi ţine la curent pe reţelele de socializare cu toate activităţile pe care le desfăşoară zilnic. Recent, vedeta a reuşit să îi îngrijoreze pe cei care îl urmăresc, după ce a apărut cu o perfuzie în mână și extrem de abătut. Iată ce a pățit!

Jador este activ pe rețelele de socializare, acolo unde împărtăşeşte cu admiratorii săi diferite momente din viaţa sa profesională, dar şi personală.

Oamenii din comunitatea sa sunt obişnuiţi să îl vadă pe artist mereu cu zâmbetul pe buze şi plin de energie, dar seara trecută acesta a apărut în ipostaze îngrijorătoare. Abătut și cu moralul la pământ, artistul s-a filmat în timp cu o perfuzie la mână.

NU RATA: CE A OBSERVAT UN LIVRATOR CARE A AJUNS LA LOCUINȚA LUI JADOR: ”O ȚINE ASCUNSĂ”

Deși le-a arătat fanilor că nu se simte deloc bine, cântăreţul nu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Jador, între două femei? „M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta”

În urmă cu ceva vreme, Jador a vorbit pentru prima oară despre domnișoara cu care acum are o relație. La acel moment, era gata să o sune pe Georgiana Elisei, dar atracția pentru TikTokerița misterioasă l-a oprit.

”Îmi place de o fată. Una care râde toată ziua, e deșteaptă, e inteligentă, e fericită. Nu e româncă. Nu știu dacă-mi place de ea așa mult, dar n–am întâlnit niciodată o fată ca ea și de asta. Știe română, vorbește ca Bella Santiago.

M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta, dar n-am făcut-o, îmi place mai mult de fata asta. Mi-ar plăcea să fiu cu ea, dar nu pot să-mi petrec timpul cu ea, pentru că ea este în altă țară. Îmi place de ea, tipa e super.

Când am văzut-o prima dată ziceai că e o copilă, dar are o feminitatea anume. Și când am început să o cunosc, am înțeles că femeia aia chiar trăiește, e fix cine e, nu încearcă să fie altceva. E super fericită, are un zâmbet drăguț, nu se machiază, e scundă, e o fată normală. Nu m-am îndrăgostit, dar îmi place de ea că îmi dă un vibe bun”, spunea Jador acum aproape trei luni.