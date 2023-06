Jador, declarații terifiante despre boala cu care se confruntă: „O posibilă moarte, o îmbrățișez, dacă vine”

În urmă cu mai bine de o săptămână, Jador își punea pe jar fanii. De pe patul de spital, artistul anunța că se confruntă cu probleme de sănătate destul de mari și că o să se retragă de pe scena muzicală. Anunțul a îngrijorat pe toată lumea și mulți au vrut să știe ce se petrece cu artistul lor preferat. Acum, Jador a vorbit mai detaliat despre ce a pățit, iar lucrurile nu sunt prea roz.

Fanii lui Jador au rămas fără cuvinte de câteva zile. Se tem pentru viața artistului și chiar au vărsat lacrimi amare, weekendul trecut, când l-au văzut pe scenă. Cântărețul a încercat să îi liniștească și le-a spus că el este bine. Recent, el a vorbit mai detaliat despre problema pe care o are. Deși nu a dat toate amănuntele, Jador a mărturisit că situația nu este chiar așa de gravă și se poate rezolva printr-o operație.

De asemenea, artistul a mai spus că și în cazul în care lucrurile ar degenera este pregătit pentru orice, chiar și pentru cel mai negru scenariu. Însă, nu se gândește la asta și este sigur că totul o să se rezolve într-un fel.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând”, a declarat Jador, în cadrul podcastului „La o tură”.

„Am muncit toată viața ca să ajung aici și acum…”

Chiar dacă situația în ceea ce privește problema de sănătate nu e atât de gravă cum s-a crezut, drama lui Jador vine din faptul că este, totuși, nevoit să renunțe definitiv la cariera lui muzicală. Artistul a declarat că a muncit extrem de mult să ajungă până aici și acum, când este în culmea succesului, este obligat să renunțe la tot.

Deși nu înțelege de ce i s-a întâmplat asta, Jador crede ca Dumnezeu are un plan pregătit pentru el. Speră că o să își găsească un nou drum în viață și că după ce o să încheie definitv socotelile cu muzica o altă cale o să i se deschidă.

„Poate că ăsta e și testul, nu știu. (…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a mai spus Jador.

