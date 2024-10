Jador, luat pe sus de mascați înainte de concertul din Chișinău! Ce s-a întâmplat pe scenă, de fapt. VIDEO

Așa nu l-ai mai văzut pe Jador! Artistul a fost încătușat de doi mascați, chiar înainte de a intra pe scenă la un concert în Chișinău. Videoclipul a devenit viral, iar fanii au reacționat imediat. Iată ce s-a întamplat, de fapt!

Recent, filmulețul în care Jador era încătușat a fost postat pe rețelele de socializare. Artistul se pregătea să intre pe scenă, dar părea că doi bărbați mascați i-au stricat planurile.

Fanii artistului au rămas șocați, dar s-au liniștit atunci când au aflat că totul a fost pus la cale chiar de Jador, care a vrut să aibă o intrare mai specială la concert, astfel că mascații l-au încătușat și l-au dus direct pe scena din Chișinău.

Jador a postat întreaga scenă pe contul său personal de Instagram, iar în videoclip se vede cum este îngenuncheat de ”polițiști”, încătușat și dus în fața oamenilor care îl așteptau. ”Eliberarea” lui a avut loc pe scenă, acolo unde publicul l-a aplaudat pentru originalitate, iar Jador și-a început prestația artistică.

În cadrul unei discuții în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, artistul a dezvăluit, în premieră, că el și Oana formează cu adevărat un cuplu solid și că au stabilit deja data nunții. Deși această dată nu a fost făcută publică, artistul a vorbit deschis despre sentimentele sale și despre cât de convins a fost, încă din prima zi, că Oana va deveni soția lui.

„Adevărul este că noi avem o relație superbă. Oana, te iubesc, te iubesc cel mai mult din lumea asta. Ești viața mea! Te iubesc tare de tot. Mă însor cu ea! Cred că la anul. Am cerut-o deja de soție. Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea. Am făcut o poză din prima zi cu ea. Am pus-o pe sora mea să ne facă poză. I-am zis să îmi facă poză, că ea o să fie femeia mea.

M-am rugat cu o seară înainte să-mi dea și mie o fată și m-am întâlnit cu ea. A fost genial. A fost foarte emoționant când am cerut-o de soție, mi-a fost rușine. Eu sunt foarte rușinos, deși nu par. Dar foarte extrovertit, dar eu sunt introvertit. Mama și tata o iubesc foarte mult pe Oana, dar cel mai mult cred că o iubește sora mea. Și fratelui meu o place. Eu am și acum emoții când mă duc la socrii.”, a declarat Jador.