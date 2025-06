Jador și Oana Ciocan au devenit părinți pentru prima dată. Ce nume au ales pentru băiețelul lor

Bucurie mare în familie lui Jador! Artistul și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. În urmă cu puțin timp, Oana Ciocan a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Află, în articol, toate detaliile!

Miercuri dimineață, 4 iunie 2025, Jador a publicat un filmuleț pe rețelele de socializare în care anunța că se pregătește de nașterea micuțului său, lucru care a devenit realitate câteva ore mai târziu. În videoclipul respectiv, artistul se afla în mașină și se îndrepta către maternitate cu soția sa. Alături de ei au fost în tot acest timp Camelia Dumitrache, sora cântărețului, și iubitul acesteia. Manelistul i-a rugat pe oameni să se roage pentru băiețelul lui.

Este o zi importantă pentru Oana Ciocan și Jador. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Soția artistului a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar manelistul i-a fost alături în toată această perioadă.

Mai mult decât atât, cântărețul a fost surprins în timp ce i-a dus Oanei Ciocan la maternitate un buchet superb de flori, potrivit Spynews.ro. Tânăra a fost vizibil emoționantă atunci când a primit surpriza de la soțul ei.

Așa cum am menționat mai sus, Camelia Dumitrache, sora lui Jador, și iubitul acesteia au fost alături de proaspeții însurăței încă de la primele ore ale dimineții. Acest moment este unul special pentru toată familia.

Jador și Oana Ciocan au dezvăluit și numele băiețelului lor. Cei doi l-au ales cu mult timp înainte de naștere. De asemenea, manelistul și soția sa au mărturisit și motivul pentru care au luat această decizie.

„Aveam numele dinainte. Avem niște nume de băieți pe listă și am ales Avraam, pentru că este părintele creștinismului”, au povestit Oana și Jador pentru CANCAN.RO .

După mai multe relații controversate, Jador și-a găsit într-un final liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi și-au întemeiat o familia și sunt foarte fericiți împreună. În urmă cu ceva timp, tânăra i-a făcut soțului său o declarație de dragoste specială.

„Mulțumesc Universului, vieții și fiecărui moment care ne-a adus împreună, pentru că datorită lor am ajuns aici: soț și soție, iar, în curând, părinți ai celui mai minunat dar – băiețelul nostru. Îți simte vocea, îți recunoaște cântecul și reacționează de fiecare dată când te aude, la fel cum și eu am simțit, din prima clipă, că tu ești jumătatea mea”, a declarat Oana Ciocan, pe rețelele de socializare, în primăvara acestui an.