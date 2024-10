Jador și Oana Ciocan și-au ales nașii de cununie! Ce mesaj i-a transmis lui Zanni, după tot circul

Jador, cunoscutul cântăreț din România, a făcut un anunț surprinzător în cadrul unui interviu recent, dezvăluind cine va fi nașul său de cununie pentru nunta planificată anul viitor. Iată ce declarații a făcut artistul!

Artistul și partenera sa, Oana Ciocan, au hotărât să își unească destinele, iar nașul ales de ei este nimeni altul decât Moro, prietenul lui Jador din Republica Dominicană. Cătălin Moroșanu, care a fost alături de artist în diferite momente importante din viața sa, a declarat că va susține deciziile lui Jador, indiferent de alegerea acestuia în privința partenerei.

Vestea că Jador și Oana urmează să se căsătorească a venit ca un adevărat șoc pentru fani și presă, mai ales că relația lor a fost învăluită în speculații și incertitudini în ultimele luni. Cu toate acestea, anunțul oficial făcut de artist a fost întâmpinat cu entuziasm de apropiați și de admiratori, care așteaptă cu nerăbdare detalii suplimentare despre evenimentul planificat pentru anul viitor. Deși Jador nu a dezvăluit data exactă a nunții, a lăsat să se înțeleagă că pregătirile sunt în plină desfășurare.

„Avem naşi îl avem pe Moro, el e nașul meu. De acolo din Dominicană mi-a zis că cu oricine m-aș însura, el va fi naşul meu. Ne înţelegem foarte bine. A fost emoționant când am cerut-o de soţie, mi-a fost ruşine. La nuntă vreau să beau, să cad pe jos, să îmi dea mama două palme şi după aceea o iau de la parte. Jucăm sârba toată noaptea, punem manele. Pentru dansul mirilor am compus o piesă. Poate o pun chiar la nuntă. Se numeşte „Ești frumoasă”. Nu vreau să o cânte altcineva, nu are cum să o simtă ca mine. Eu nu mă pricep la dans, ce dans al mirilor să fac eu?”, a mărturisit Jador, potrivit Wowbiz.ro

Pe lângă anunțul fericit al căsătoriei, Jador a profitat de ocazie pentru a aborda și subiectul unui conflict mai vechi cu Zanni, un alt artist cunoscut din România. Cearta dintre cei doi a devenit publică în urma unor acuzații de violență din partea lui Zanni, însă Jador a decis să nu acorde prea multă atenție acestor tensiuni. El a subliniat că partenera sa, Oana Ciocan, nu a avut niciun rol în acest conflict și că nu este interesat de părerea altora în legătură cu situația.

„Fii atent, am un mesaj frumos de la Zanni, e urât să îl citesc. Mi-a spus că îmi mulţumeşte…şi după aia să zică ce a zis. Nici nu vreau să zic, că după aceea înțelege că am pretenţii de la el, dar nu am, pentru că nu le mai am. Le-am avut, am crezut altceva. Nu mai am pretențiile astea, asta e tot ce pot să zic. După piesa pe care am lansat-o împreună, eu am crezut că ne-am împrietenit.

Acum, fiecare om are dreptul să își aleagă prietenii. Dacă lui nu îi place de mine, foarte bine. Eu nu cer nimănui să îi placă de mine. Băiatul are alte principii e viață, eu am altele, el trăiește după legile lui de viață, eu după ale mele. Poate suntem diferiți, asta nu înseamnă că trebuie să fim prieteni. Nu trebuie să forțăm mâna. Oana nu e la mijloc, ea e în spatele meu. Nimeni nu ar trebui să se bage în relații.

Nu cred că Oana avea vreo prietenie cu Zanni. Ne ştim cu toţii. E fix treaba lui Zanni ce a vrut să facă. Poate așa crede el, asta chiar crede el, e fix problema lui.”, a declarat Jador, pentru sursa citată mai sus.