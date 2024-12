Jador și Oana le-au dat interzis! Invitații nu au avut voie să facă asta la nunta lor secretă

Jador și soția lui, Oana Ciocan, le-au dat interzis! Ce nu au avut voie să facă invitații la nunta secretă? Chiar Bogdan Mocanu a făcut recent dezvăluirea!

Cunoscutul manelist nu a mai stat pe gânduri și a făcut nunta cu femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea și liniștea. Jador și Oana Ciocan au preferat să se bucure de acest moment important din viața lor într-un mod cât mai discret, departe de ochii curioșilor.

Vă reamintim faptul că evenimentul a avut loc în Bacău, în a treia zi de Crăciun, iar alături de ei nu au fost decât persoanele apropiate, mai exact 50 ca număr. Cu toții s-au distrat pe cinste la nuntă, iar căsătoria celor doi a fost una de vis, mai ales pentru că au pus la punct toate detaliile.

Jador și Oana Ciocan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au decis că era momentul să ducă relația la un alt nivel. Iată că acum sunt oficial soț și soție.

Bogdan Mocanu a făcut câteva dezvăluiri interesante cu privire la nunta lui Jador. Artistul nu prea a apucat să filmeze la eveniment, asta pentru că a fost ocupat să se distreze, dar și pentru că nici mirii nu și-au dorit ca invitații să imortalizeze prea multe momente. Nunta a fost una reușită, iar cei prezenți au rămas cu amintiri demne de neuitat. De asemenea, și mâncarea a fost una bună, potrivit declarațiilor făcute de cântăreț.

„Nu prea am filmat pentru că m-am distrat, dar și pentru că nu și-au dorit nici mirii. Nunta a fost super din toate punctele de vedere. Nu s-a simțit ca o nuntă, ci ca o petrecere în familie. Eu am ajuns mai târziu, dar sincer, obiceiuri nu am văzut. Mâncarea a fost super bună. Au avut fructe de mare, vită, orice. Chiar a fosr super mișto pe partea asta”, a povestit Bogdan Mocanu, potrivit fanatik.ro.