Jador va ajunge pe masa de operație! Afecțiunea de care suferă artistul: ”Oana m-a dus la doctor!”

În ultima perioadă, Jador a fost în centrul atenției după o controversă legată de relația cu Oana Ciocan. În cele din urmă, lucrurile s-au așezat, iar artistul a dezvăluit că vrea să se căsătorească anul viitor cu iubita lui. Totuși, cântărețul nu și-a găsit liniștea pe toate planurile. Recent, a declarat că se confruntă cu o problemă de sănătate și trebuie să ajungă pe masa de operație.

În cadrul unui interviu, Jador a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate serioasă. Inițial, artistul a crezut că simptomele sunt din altă cauză, însă Oana Ciocan l-a dus la medic și așa a aflat ce se întâmplă, de fapt.

Citește și: Jador, luat pe sus de mascați înainte de concertul din Chișinău! Ce s-a întâmplat pe scenă, de fapt. VIDEO

Jador s-a trezit cu urechea stângă înfundată și a crezut că este de la sunetul la care este constant expus. Totuși, Oana Ciocan a decis să meargă cu el la medic și a aflat că, de fapt, are probleme la nara stângă. Cântărețul a mărturisit că trebuie să se opereze în curând.

„Trebuie să mă operez la nas la nara stângă. Mi-a crescut niște carne și mi-a înfundat nara. Oana m-a dus la doctor, că mi s-a înfundat și urechea stângă și eu am crezut că e de la sunet și e de la nara care e înfundată și nu respir ca lumea.

Deci, în curând, o să mă operez la nas. Nu îmi fac rinoplastie, că am nasul ok, sunt bărbat. Am început să sforăi și nu sforăiam. Pe Oana nu o deranjează că sforăi.”, a declarat Jador pentru Wowbiz.