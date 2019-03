Jale mare în România. Autoritățile au confirmat decesul

Este vorba despre scandalul conjugal de pe 4 martie, când femeia a ajuns la spital în stare gravă, în timp ce soțul ei a fost găsit fără suflare în casă. Iată că, la două săptămâni în care a fost în comă, femeia a decedat.

Totul s-a petrecut pe strada Petre Dulfu din Baia Mare, în cursul nopții.Bărbatul ar fi murit în urma unei lovituri cu ciocanul, pe care soția lui, decedată marți, i-a plicat-o, în timpul violentului scandal conjugal.

Femeia era angajată la Primăria Baia Mare.

„Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizată prin 112 azi, în jurul orei 13:00, de către o tânără, cu privire la faptul că și-a găsit ambii părinți in stare de inconștiență, in apartamentul lor din Baia Mare. La fața locului s-a deplasat echipa de cercetare și ambulanta, care au constatat că bărbatul este decedat, prezentând urme de violență, iar soția acestuia a fost transportată si internată in stare grava la spital”, au precizat polițiștii imediat după îngrozitorul incident.

De altfel, medicii erau sceptici privind șansele de supravioețuire ale femeii, imediat ce aceasta a ajuns la spital.

Fata de 14 ani i-a găsit în casă

Se pare că fiica victimelor, care împlinise cu o zi vârsta de 14 ani, i-a descoperit pe cei doi în apartament. Fata i-a sunat pe părinți după ce a ieșit de la școală și, pentru că nu i-a răspuns nici unul, a cerut ajutorul unor polițiști locali care patrulau în zonă.

„Ne-am autosesizat cu privire la acest caz. În primul rând, cei doi copii vor beneficia de consiliere psihologică pentru a trece mai ușor peste această traumă. Mai apoi, vom analiza situația materială și familiară pentru a identifica rudele din familia extinsă. În cazul în care niciuna nu își va asuma responsabilitatea creșterii copiilor vom lua celelalte măsuri legale, respectiv instituirea măsurilor specifice”, declara Adrian Mândru, purtător de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș.