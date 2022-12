Jandarmul-erou care a intervenit în tragicul accident de la Unirii povestește cum a încercat să îl salveze pe turistul grec: ”Era conștient”

Petre Pălărie, jandarmul care a intervenit pentru a salva victimele tragicului accident de la Pasajul Unirii, a făcut primele declarații. Bărbatul se afla în timpul liber în momentul în care a surprins scenele de groază, însă acest lucru nu l-a oprit să încerce să îi salveze pe răniți. Ce a spus despre turistul grec decedat.

Amintim faptul că, un autocar, în care se aflau 47 de turişti greci, a fost strivit de limitatorul de înălţime. Construcţia metalică a căzut peste plafonul vehicului şi a ajuns până pe scaunele pasagerilor. În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața și restul victimelor au fost transportate de urgență la cinci spitale din Capitală.

Jandarmul povestește că a fost primul care a intervenit și a încercat să îi salveze pe turiștii prinși sub plafonul deformat. Din nefericire pe bărbatul de 53 de ani, care în cele din urmă a murit, nu a putut să îl elibereze de sub fiare.

”Am intrat în autocar și i-am scos. Majoritatea erau plini de sânge”, povestește el.

Bărbatul și-a dat seama că nu trebuie să pirdă deloc timpul, astfel a rupt scaunele și a încercat să îi elibereze pe toți. Pe turistul grec decedat l-a ajutat până când salvatorii au sosit, însă din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru acesta.

”Era pe partea stângă a autocarului. Era conștient. Erau bucăți de plastic din tavanul autocarului care îl presau destul de rău. Am scos bucățile de plastic”, spune el, potrivit observatornews.ro.

Şoferul grec, primele declaraţii, după accidentul de la Pasajul Unirii

În cadrul unui interviu recent, şoferul grec a susţinut faptul că tragedia nu ar mai fi avut loc, dacă limitatorul de înălțime de la pasaj nu ar fi fost atât de greu.

”Din păcate, am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că ar fi fost interzis. Era momentul rău. A fost ca și cum un tren ne-a lovit. Totul s-a întâmplat într-o secundă. După impact, nu credeam că cineva va scăpa cu viață. Am auzit strigăte și plâns peste tot! Am fost șocat și incapabil să reacționez! Din păcate, eu eram la volan. Putea fi altcineva.

Dacă bara de metal nu ar fi fost atât de grea, nu am fi fost răniți, am fi fost în viață și acum ne-am fi plimbat prin București. Sunt gata să apar în Justiție, ori de câte ori mă cheamă! Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat! Nimeni nu ar fi putut evita!”, a spus șoferul pentru presa elenă.