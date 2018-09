Jean Contantin, marele actor pe care l-am pierdut definitiv în 2010, a trăit un episod șocant pe platourile de filmare. S-a întâmplat în cadrul unei scene de filmare care se desfășura chiar în cimitirul Bellu.

Cascadorul Vasile Popa a dezvăluit pentru libertatea.ro episodul incredibil petrecut în Cimitirul Bellu din București la filmările pentru „Duelul”. În acel film, regizat de Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin l-a interpretat pe „Limbă”, un mărunt hoț de buzunare care l-a ajutat pe comisarul Tudor Moldovan (Sergiu Nicolaescu) în „războiul” acestuia cu reprezentanți ai Mișcării Legionare.

Punctul culminant al acțiunii are loc în Cimitirul Bellu, unde eroii filmului își reglează conturile printr-un schimburi de focuri.

„Aveam o filmare la «Duelul» noaptea, de la ora 23.00, în Cimitirul Bellu. Am ajuns devreme, să studiez terenul și să văd exact locul în care se vor trage cadrele de film. Așa am ajuns până la marginea cimitirului, unde am descoperit un coșciug gol. Imediat mi-a venit în cap o idee. Ajutat de un băiat, am luat coșciugul și l-am pus lângă aleea principală, ascuns sub un liliac”, a dezvăluit, pentru Libertatea,

Având în acel film rolul unui legionar, cel poreclit „Țeavă” a continuat: „Când l-am văzut pe Jean Constantin că vine, m-am băgat în coșciug și am tras și capacul, însă nun de tot, am lăsat cât să văd ce se întâmplă pe alee. Și numai ce apare Jean al meu… Parcă îl văd și acum! De frică – era lugubru cimitirul la 11 noaptea -, fluiera și învârtea un pistol pe deget! Când a trecut prin dreptul meu, am dat la o parte capacul de la coșciug și l-am apucat strâns de picior”.

A fost momentul în care Jean Constantin era să moară de inimă. „A zis doar un au!, apoi a căzut ca secerat pe alee. Imediat am sărit din coșciug și am început să-i dau palme și să-l zgâlțâi, dar Jean rămânea inert. Făcuse infarct! Ăsta a murit!, au spus și ceilalți actori. Noroc cu un gropar care era prin zonă. Nici nu mai știu ce i-a făcut lui Jean, că mă panicasem și eu, dar l-a readus la viață”, a mai povestit cascadorul.