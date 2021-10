Jean Paler, în vârstă de 68 de ani, face parte din categoria actorilor de comedie deja „clasici”, după o viață trăită pe scenă. Din nefericire, în ultimii ani, sănătatea i s-a deteriorat din cauza afecțiunilor de care suferă, motiv pentru care a ajuns de nenumărate ori pe mâinile medicilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jean Paler a dezvăluit care este, acum, starea lui de sănătate.

Alături de fiica lui, care s-a întors din America special pentru a avea grijă de el, Jean Paler locuiește într-un apartament din Sinaia. Starea de sănătate i-a dat bătăi de cap în ultimii ani, astfel că a avut nevoie de atenția unei persoane apropiate. Actorul este cardiac cronic și are montat un dispozitiv electronic pentru a-i regla ritmul inimii.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jean Paler a vorbit despre starea lui de sănătate. S-ar părea că rezultatele investigațiilor pe care le avea de făcut sunt bune, drept urmare artistul s-a întors pe scenă.

„Sunt bine! Acum sunt într-un turneu prin Ardeal. Mi-am reluat activitatea, îmi permite sănătate, sunt bine”, ne-a declarat Jean Paler.

Jean Paler a trecut prin clipe greu de imaginat, într-o instituție în care se presupune că trebuia să fie îngrijit. Actorul a vorbit, într-un interviu pentru Fanatik.ro, despre tratamentul inuman de care ar fi avut parte în spital.

„Într-o încăpere cu 6-8 paturi eram singur, WC-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată, era ca în Evul Mediu. Și la pușcărie era mai bine, mâncarea era sub orice critică, un pușcăriaș o duce mult mai bine decât un bolnav.

Are mai mult de câștigat un pușcăriaș, niciun pic de căldură, după 4 zile am făcut rost de a doua pătură, cu chiu cu vai, cu rugăminți, scandal și ceartă. Am stat îmbrăcat cu două rânduri de pijamale pe mine, cu o pătură care era dinainte să ajungă Ceaușescu președinte, cu greu m-am lipit cu a doua pătură. Așa m-au ținut la izolare zile întregi, nu am vorbit cu nimeni.

A venit o doctoriță împăiată și umflată care vorbea cu mine din tocul ușii, nu intra la mine, în așa-zisul salon. Stătea pe la ușă, după hol, și de acolo vorbea cu mine. Mi-au făcut cinci teste și au ieșit toate neconcludente”, a mărturisit actorul.