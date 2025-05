Jean Vlădoiu, dezvăluiri tulburătoare despre momentul când inima i-a cedat și a văzut moartea: ”A fost șocantt! Timp de trei nopți nu am închis un ochi, piuiau aparatele non-stop!”

Jean Vlădoiu a supraviețuit după ce a suferit un infarct la începutul lunii mai, fostul internațional fiind operat la spitalul din Pitești. Vlădoiu a dezvăluit exclusiv pentru CANCAN.RO ce momente teribile a trăit în spital și cum a reușit să iasă învingător din cel mai important meci al vieții sale. Fostul atacant le-a mulțumit medicului și asistentelor care au avut grijă de el și spune că acum se simte bine. Mai mult decât atât, Vlădoiu nu ar refuza o ofertă de a lucra la un club din fotbalul românesc dacă aceasta va veni pentru el.

Infarctul suferit de fostul fotbalist a fost cauzat de un șoc pricinuit de trecerea în neființă a unei rude apropiate, iar Jean Vlădoiu a fost internat la reanimare. Apoi el a fost operat și i-au fost montate trei stenturi. Vlădoiu a povestit în detaliu clipele prin care a trecut la terapie intensivă.

CANCAN.RO: Când v-a fost cel mai frică? A existat un moment în spital în care v-ați gândit că nu veți mai apuca ziua de mâine?

Jean Vlădoiu: Nu prea aveam frică. Am conștientizat tot și din discuția cu domnul doctor mi-am dat seama că este vorba de inimă. Nu am intrat în panică. Emoțiile cele mai mari trăite au fost în acele șase zile cât am stat la terapie intensivă. Am fost șocat! Au fost multe cazuri de oameni salvați în ultimele secunde. Veneau oamenii la ora 11 noaptea, 12, ora 1 noaptea, deci a fost chemat doctorul să facă operații pe cord la acele ore! A fost șocant pentru unul ca mine, care nu prea am fost pe acolo. Asta m-a obosit mai mult. Nu am putut să dorm. Acele aparate nu îți poți imagina cum tot piuie indiferent de oră, non-stop, 24 din 24! În primele trei nopți nu am închis un ochi.

CANCAN.RO: La spitalul din Pitești ați fost internat?

Jean Vlădoiu: La Pitești, da, am avut un doctor foarte bun. Noi avem o boală ereditară, am moștenit-o pe mama. Fratele meu, la vârsta de 50 de ani, a fost operat acolo, cu 3 stenturi. Domnul doctor Boțu este cel care s-a ocupat de mine.

CANCAN.RO: Ați fost un bărbat puternic toată viața. V-ați permis, în acele zile, să plângeți? Să vă simțiți slab?

Jean Vlădoiu: Nu am plâns. Nu mi-a fost teamă, m-am dus așa, ori, ori… După operație, chiar dacă a durat foarte mult, am fost lucid, am vorbit cu domnul doctor în permanență, am simțit tot ce mi s-a întâmplat.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai mic gest, dar care v-a atins cel mai profund în perioada aceea?

Jean Vlădoiu: În primul rând m-a marcat tot ce am văzut și am trăit în spital. Oamenii veneau pe bandă rulantă, veneau mai mult morți decât vii și au plecat pe picioare acasă. Noi avem la Pitești o echipă fantastică de doctori și asistente!

Vlădoiu nu vrea să renunțe la fotbal

CANCAN.RO: Cum vedeți acum fotbalul, după această încercare? Vă mai interesează performanța, adrenalina sau vi se pare că viața are alte priorități?

Jean Vlădoiu: Mă simt foarte bine, mă refac, nu pot să mă îndepărtez de fotbal indiferent ce se întâmplă. Dacă va veni o ofertă pentru mine să revin în fotbal, aș accepta fără niciun fel de probleme.

CANCAN.RO: Ce spuneți despre promovarea echipei din Pitești în Superligă?

Jean Vlădoiu: Le mulțumesc din suflet, au fost alături de mine! M-am bucurat foarte tare după această promovare a echipei FC Argeș, pentru domnul primar, pentru Dani Coman, pentru toți oamenii implicați de la club. Sper că acum echipa se va menține în prima ligă.

CANCAN.RO: Are naționala lui Mircea Lucescu puterea să reușească un rezultat bun la meciul cu Austria?

Jean Vlădoiu: Suntem conștienți că vom avea cel mai greu meci. Din păcate, nici nu ne mai permitem să-l pierdem după eșecul cu Bosnia. Mircea Lucescu are în componența lotului jucători foarte valoroși. Eu cred că se poate scoate un rezultat bun la meciul cu Austria.

Fostul fotbalist de la Steaua, Dinamo și Rapid a mai suferit un infarct acum aproximativ doi ani. El a aflat de respectiva problema medicală abia după ce a ajuns la spital pentru un control.

