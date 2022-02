Este scandal în toată regula la Eurovision România, după ce, seara trecută, o melodie extrem de îndrăgită a fost eliminată din concurs! Fanii chiar au lansat o petiție pentru ca artista Jessie Baneș să revină pe scenă, alături de ceilalți participanți. Cântăreața a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre experiența pe care a avut-o în cadrul concursului, dar și despre presupusa nedreptate pe care a trăit-o la Eurovision România.

O mulțime de artiști au participat la Eurovision România. Seara trecută, însă, pe rețelele de socializare a apărut o întreagă discuție referitoare la piesa ”Regret”, interpretată de Jessie.

Printre artiștii români calificați în semifinale s-a remarcat și Jessie, moderatoarea emisiunii „Golden Hour” de la Gold FM. Piesa cu care s-a calificat în concurs – ”Regret” – se bucură de un succes moderat în România, majoritatea fanilor plasând-o undeva pe locul 3 în topurile personale. Surpriza vine, însă, tocmai din afara țării, acolo unde fanii străini ai concursului Eurovision s-au declarat pur și simplu îndrăgostiți de piesa lui Jessie.

„Jessie: Nu se mai poate face nimic, e un concurs corupt”

Jessie a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după ce, seara trecută, a participat cu piesa ”Regret” la Eurovision România. Din păcate, îndrăgita artistă nu s-a calificat mai departe, deși ”Regret” se afla în topul celor mai ascultate melodii. Cu sufletul deschis, Jessie Baneș a mărturisit că s-a pregătit intens pentru acest concurs, însă, din păcate, s-a confruntat cu o nedreptate.

”M-am bucurat de un succes extraordinar cu piesa Regret! Piesa era în top! Ca artist, înseamnă că mi-am făcut foarte bine treaba!”, ne-a spus Jessie, cu bucurie în glas.

Totuși, chiar dacă piesa a fost și este, în continuare, extrem de îndrăgită atât de români, cât și de străini, aflându-se în topul muzical, Jessie nu a trecut mai departe în concursul Eurovision România. De asemenea, artistei nu i se permite să facă contestație în această etapă a concursului: ”De la locul 3 să ajungi la locul 20… Am încercat să fac și eu ce îmi stă în putință. Mi s-a spus că nu mi-e permisă contestația în acest moment. Nu se mai poate face nimic, e un concurs corupt. Corupția de la Eurovision România trebuie oprită”.

Jessie a continuat: ”Am văzut negru pe alb că sunt pe locul 3 din 46”. Îndrăgita artistă ne-a dezvăluit că toate persoanele din jurul ei au avut un șoc, atunci când au auzit că nu merge în etapa următoare în concurs.

Scandal la Eurovision România: Jessie Baneș a fost eliminată în prima semifinală

Deși a cântat una dintre cele mai îndrăgite piese, și anume ”Regret”, Jessie Baneș nu a trecut mai departe în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision România. Pe rețelele de socializare, în grupurile dedicate acestui tip de concurs, fanii s-au revoltat și chiar au lansat o petiție pentru reprimirea melodiei respective în competiție! Persoana care a deschis această petiție dezvăluie faptul că deși piesa ”Regret”, a artistei Jessie, a fost cea mai bine cotată piesă în limba română, situându-se pe primul loc în clasament, aceasta nu a trecut mai departe în concursul muzical.

”Piesa «Regret», interpretată de Jessie, a fost eliminată de juriu din concursul Eurovision în prima semifinală. Asta în condițiile în care foarte mulți fani Eurovision din întreaga Europă, au votat piesa «Regret» pe aplicația oficială Eurovision, situând-o pe locul 3 din 46.

Mai mult, piesa «Regret» este cea mai bine cotată piesă în limba Română din concurs. Foarte mulți fani străini au făcut topuri ale pieselor înscrise anul acesta la Eurovision Romania, iar «Regret» se situa mereu pe locul 1! Piesa chiar ar avea șanse în finala de la Torino! Dacă și tu crezi că juriul a făcut o nedreptate prin eliminarea piesei, și «Regret» ar trebui să rămână în concurs, distribuie această petiție!”, este mesajul care apare pe Grupul ”Eurovision România”.

”Ce ați făcut e o mizerie de nedescris!”

De asemenea, un alt utilizator a ținut să își expună opinia în legătură cu alegerile făcute de juriul de la Eurovision România: ”Publicul a votat «Malere», pentru că știa sigur că juriul nu o să o califice, iar restul au fost votate de rude, majoritatea voturilor au fost către «Malere» pentru că se știa că TVR nu suportă piesa. Jessie merita și lumea credea că juriul TvR o să o califice, așa cum știau că o vor califica pe Aria sau WRS sau Parker, pentru că sunt piese bune.

Cu respect, domnule Manoliu, ce s-au făcut a fost o mizerie de nedescris, trebuia să știm din start ce piese a ales juriul și noi după să votam ce piese mai rămâneau, așa apăreau în finala piese precum «Mirunica», «Regret», «Over the rainbow», nu «Utopia» sau «Younique» sau «Sparrow». A fost o mizerie să votăm în blind fără să știm ce liste au calificat juriul și a fost un vot absolut inutil și irelevant. Majoritatea s-au dus către piesa care știam că nu o să califice juriul (adică ea nu fusese în primele 45 până la urmă, despre ce vorbim), iar daca vă uitați la restul calificatelor, sunt 4 piese slabe calificate pe rude. Piesele bune nu au fost votate pentru că ne-am asumat și noi că «juriul de specialitate muzicală» o să califice piese chiar bune.

”Felicitări pentru acest sistem mizerabil de vot!”

Parțial au făcut-o, dar, ca de obicei, TVR o instituție înființată în comunism și rămasă acolo, a tras iar sforile să fie cine vrea ea în semifinală și, mai ales, că nu avem nimic de spus în această semifinală, pentru că publicul nu are nimic de spus. În finală va avea 20% de spus, adică nu vor putea răsturna o eventuală nedreptate pentru că nu va avea putere să o facă…

Felicitări pentru acest sistem mizerabil de vot al acestei selecții. Vreți bani? Vreți audiență? Nu știți să faceți, pentru că vă bateți joc de cei care vă fac audiență, adică de public”.

Seara trecută, 20 de melodii s-au calificat în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision România: 15 piese au fost alese de juriu, iar fanii au putut vota alte cinci care să treacă de această etapă.

Melodiile alese au fost:

Aldo Blaga – Embers

Alex Parker & Bastien – All this love

Andra Oproiu – Younique

Andrei Petruş – Take me

ARIS – Do Svidaniya

Cezar Ouatu – For everyone

Cream, Minodora, Diana – România mea

Dora Gaitanovici – Ana

E-an-na – Malere

Eliza G – The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers – Doina

Gabriel Basco – One night

Kyrie Mendél – Hurricane

Mălina – Prisoner

MOISE – Guilty

Oana Tăbultoc – Utopia

Petra – Ireligios

VANU – Never give up

Vizi Imre – Sparrow

WRS – Llamame

