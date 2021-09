Jimmy Dub, unul dintre „durii” din showbiz-ul autohton, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Faptul că atât el, cât și logodnica lui, Monica, fac parte din aceeași industrie le-a afectat familia din punct de vedere financiar, pe fondul pandemiei.

Planurile pe care Jimmy Dub și Monica le aveau au fost date peste cap de pandemie! Cei doi activează în aceeași industrie, iar evenimentele anulate au reprezentat o adevărată problemă. Din punct de vedere financiar, familia lor a trecut printr-un impas, însă, acum, se simt mult mai motivați pentru a o lua de la zero. Acesta este și motivul pentru care, deocamdată, nu se gândesc să-și mărească familia, ci doar veniturile. Nu neagă că și-ar mai dori încă o fetiță, dar nu este momentul.

„În tot acest timp am simțit lipsa banilor, dar, slavă Domnului, nu au apărut discuții între noi din acest motiv. Însă ne-a fost puțin mai greu, mai dificil pentru că nu am putut să facem absolut nimic. Mai ales că noi activăm în industria muzicală, iar evenimentele ne-au fost anulate.

Tocmai de aceea, momentan, ne gândim doar la carieră și nu la a ne mări familia. Dar, dacă ar fi să mai avem un copil, mi-aș dori să fie tot fată. Și la primul copil, deși mi-am dorit băiat, după ce am aflat că o să fie fată, am fost cel mai fericit. Nu regret nicio secundă că am fată și n-am băiat.

Însă, momentan, vrem să recuperăm ceea ce am pierdut anul acesta pentru că, practic, am luat-o de la zero. Nu avem ce să facem, trebuie să băgăm multă muncă și să sperăm că o să scăpăm de această pandemie „, a declarat Jimmy Dub, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Jimmy Dub: „Vrem să îmbătrânim împreună”

Dacă pe plan financiar au existat ceva probleme, în plan personal Jimmy Dub ne-a dezvăluit că totul merge ca pe roate. Nici pandemia și nici rutina nu au reușit să le afecteze în vreun fel relația și se pot declara și mai uniți, după toate obstacolele întâmpinate.

„În relația noastră nu a intervenit rutina. Eu cred că acea rutină, despre care vorbește toată lumea, intervine când nu mai iubești persoana de lângă tine și nu-i mai dai atenție. Dacă faci toate lucrurile astea, înseamnă că o iubești. Vorba aia că dragostea durează doar trei ani nu e adevărată. Noi vrem să îmbătrânim împreună!”, ne-a mai spus artistul.

