Joe Biden, despre războiul din Ucraina: L-am numit genocid”

Președintele american Joe Biden a declarat pentru prima dată că invazia Moscovei în Ucraina poate fi comparată cu un genocid, în timp ce președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia își va continua „ritmic și calm” operațiunea în Ucraina până la atingerea obiectivelor.

Biden a folosit termenul de genocid într-un discurs ținut la o fabrică de etanol din Iowa, iar mai târziu a susținut descrierea în timp ce se pregătea să urce la bordul Air Force One.

Biden l-a numit în repetate rânduri pe Putin un criminal de război, dar marți a fost prima dată când, întrebat dacă a văzut suficiente dovezi pentru a declara genocid în Ucraina, acest a spus că dovezile în sensul declarării unui genocid sunt din ce în ce mai multe.

„Da, l-am numit genocid. A devenit din ce în ce mai clar că Putin încearcă să elimine ideea de a fi – de a putea fi ucrainean. Iar dovezile sunt din ce în ce mai multe. Este diferit de ceea ce a fost săptămâna trecută. Apar mai multe dovezi despre – literalmente – despre lucrurile oribile pe care rușii le-au făcut în Ucraina. Și vom afla din ce în ce mai multe despre devastare. Și îi vom lăsa pe avocați să decidă la nivel internațional dacă se califică sau nu, dar mie așa mi se pare cu siguranță”, a declarat președintele Joe Biden, conform Casei Albe.

Președintele și-a exprimat recunoștința față de cele mai recente declarații ale liderului de la Casa Albă.

„Adevăratele cuvinte ale unui lider adevărat. Numirea lucrurilor pe nume este importantă pentru a ne opune răului. Suntem recunoscători pentru ajutorul pe care SUA l-a acordat deja și cerem de urgență mai multă armură pentru a preveni în continuare atrocitățile Rusiei”, a scris Zelenski într-un tweet.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022