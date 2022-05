Jojo, de urgență la spital cu fetița. “Era deshidratată și apatică. Am internat-o...” Cum se simte acum micuța

Momente grele pentru Jojo și Paul Ipate, după ce fetița lor a ajuns la spital. Zora s-a îmbolnăvit de enterocolită și a ajuns pe mâinile medicilor. Actrița s-a internat alături de micuță.

Achim, fiul cel mare al cuplului, a fost primul care s-a îmbolnăvit de enterocolită, înainte de Paște. Din fericire, el nu a necesitat internare. Zora, la rândul ei, a luat virusul, însă a avut mai mult de suferit. Îngrijorați, părinții ei au dus-o de urgență la spital.

“Înainte de Paște, Achim a făcut enterocolită. Deși s-a simțit rău, mititelul, a depășit episodul destul de bine și nu a necesitat internare. La câteva zile după, Zora a luat și ea virusul și s-a deshidratat destul de tare”, a povestit Jojo, pe o rețea socială.

(VEZI AICI: MOMENTE DIFICILE PENTRU JOJO: ”AM PETRECUT ULTIMELE 48 DE ORE ÎN SPITAL”)

Jojo, de urgență la spital cu fetița. “M-am internat cu ea”

Cu Zora au fost, însă, probleme mai mari. Micuța a fost mai sensibilă și s-a deshidratat mult, astfel că a avut nevoie de supravegherea medicilor. Actrița nu a putut rămâne, pe moment, alături de fetiță pentru că avea premiera piesei “O farsă de doi lei”. S-a întors, însă, după ce și-a terminat treaba și s-a internat cu Zora.

“Așa că am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ‘Grigore Alexandrescu’. Vineri dimineața, înainte de premiera piesei ‘O farsa de 2 lei’, am internat-o pe Zora la spital pentru că era deshidratată și apatică. A rămas acolo cu mama câteva ore, până când am terminat eu și cu Paul spectacolul. După premieră am fugit la spital și m-am internat eu cu ea”, a mai povestit Jojo.

(NU RATA: A NĂSCUT JOJO! POZE CU ACTRIŢA DE PE PATUL DE SPITAL)

După două nopți și două zile, starea de sănătate a micuței Zora s-a ameliorat, iar fetița și-a revenit. Jojo le-a mulțumit medicilor, dar a tras un semnal de alartă pentru toți părinții.

“Atenție mare la enterocolită, erau multe cazuri și atât Achim cât și Zora au vaccinul făcut pentru Rotavirus”, a transmis Jojo.