Jojo si Paul Ipate au părăsit “Asia Express” din cauza problemelor de sănătate. De ce boală suferă actorul

După numeroase probe pe care le-au trecut cu brio împreună, dar și un parcurs foarte frumos la “Asia Express”, Jojo si Paul Ipate au părăsit competița în cadrul ediției difuzată seara trecută. Motivul pentru care cei doi parteneri nu au mai continuat concursul este legat de problemele de sănătate ale actorului. El se confruntă cu o boală extrem de delicată.

În vârstă de 34 de ani, Paul Ipate și-a anunțat retragerea în cadrul ediției trecute de la “Asia Express” 2019. Așa cum era de așteptat, mama fetiței sale, Jojo, l-a susținut până în ultima clipă și a părăsit competiția împreună cu el. În timpul competiției, actorul a acuzat dureri mari de spate din cauza unui diagnostic neplăcut: hernie de disc.

“Eu am o operație la spate de mai mult timp. Am ținut-o sub control o bună bucată de timp, dar chiar nu mai puteam. Vă dați seama, dacă nu aveam încredere în mine, nu aș fi venit aici, dar chiar nu mai pot continua. Îmi este imposibil”, a spus actorul în cadrul emisiunii.

Astfel, el a fost nevoit să plece din show-ul difuzat la Antena 1 ca să se opereze în București. Colegii de la “Asia Express” s-au întristat când au auzit vestea. Cu inima frântă au fost și ei, Jojo și Paul Ipate, pentru că își doreau să vadă Mumbaiul, noua destinație aleasă pentru concurenții rămași în competiție.

Cu ochii în lacrimi, Jojo, care are 37 de ani, le-a transmis succes celorlalte vedete rămase în cursa pentru marele premiu: “Știam care sunt problemele lui Paul, dar am crezut că va putea trece peste. Îmi pare rău pentru că de multe ori poate trebuia să fiu mai atentă. Sănătatea lui este mai improtantă decât orice provocare”. Ea a rememorat numeroasele episoade în care Paul Ipate a fost cel care a cărat în spate și rucsacul ei, din dorința de a îndeplini mai rapid probele.

În locul cuplului Jojo – Paul Ipate la “Asia Express” 2019 s-au întors Ana Morodan și Adrian Teleșpan, care au fost eliminați recent din competiție. Deloc fericiți și cu dorința de a merge acasă din ce în ce mai arzătoare, cei doi dezvăluind că își doreau să părăsească concursul televizat, aceștia au reușit să creeze un moment amuzant atunci când și-au făcut apariția la întrunirea echipelor.

Jojo, mesaj emoționant după ce ea și Paul Ipate s-au retras de la “Asia Express”

“Dragii noștri, mulțumim pentru toată susținerea voastră în această perioadă. Iubirea, compasiunea, toleranță și înțelepciunea voastră ne-au mișcat până în adâncul inimii. Voi sunteți cei minunați! Dacă am învățat ceva din călătoria noastră acel lucru este că oamenii trebuie să trăiască pentru oameni, și nu altfel. @paulipate este bine acum și nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am mai fi continuat. (…). Noi chiar am luptat trup și suflet în fiecare clipă. Fără ascunzișuri, fără a fi mânați de altceva decât de bune intenții și dorința de a ne continuă călătoria. Am primit însă un cadou imens de la viață în condițiile date: prietenia voastră necondiționată și revelația faptului că eu și Paul suntem făcuți unul pentru altul la bine și la greu. (…) O să închei cu un citat care este dedicat celor dintre voi care știu să citească printre cadre și rânduri: “iubirea este pentru oameni și zei cea mai măreață divinitate”. Vă iubim și ne înclinăm în față voastră, publicul nostru. #CatalinasiPaul”, a scris actrița pe pagina sa oficială de Instagram.