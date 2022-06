Jurnalista Dame Deborah James a pierdut lupta cu boala cruntă. Prezentatoarea BBC Podcast avea doar 40 de ani

Dame Deborah James, fosta directoare de școală ajunsă podcaster, a murit marțea acesta. Jurnalista BBC care a militat împotriva cancerului a fost răpusă de boala cu care se confrunta de cinci ani. Înainte de a trece în neființă, a lăsat câteva cuvinte ca sfaturi de viață.

Pe 28 iunie 2022, la ora 20:53, o postare pe Instagram transmitea decesul lui Dame Deborah James.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea doamnei Deborah James; cea mai uimitoare soție, fiică, soră, bunică. Deborah a murit liniștită astăzi, înconjurată de familie.

Deborah, pe care mulți dintre voi o veți cunoaște sub numele de Bowelbabe (numele pe care îl avea și contul său de Instagram), a fost o inspirație și suntem incredibil de mândri de ea și de munca și angajamentul ei față de campania caritabilă, strângerea de fonduri și eforturile ei nesfârșite de a crește gradul de conștientizare a cancerului care a atins atâtea vieți”, extras din postare.

Jurnalista este cunoscută în întreaga lume pentru reușitele sale. După o carieră de director de școală, cancerul a făcut-o să renunțe și să privească viața din altă perspectivă. Astfel, a început să scrie, sub numele de „Bowelbabe". La scurtă vreme a ajuns editorialistă la „Sun", publicație de succes, apoi a lansat bestseller-ul „F*** You Cancer: How to Face the Big C, Live Your Life and Still Be Yourself".

Dame Deborah James, ultimele cuvinte înainte de a muri. Ce a spus prezentatoarea BBC

Din anul 2018, fosta directoare de școală a început o colaborare cu BBC Radio 5, prin care a luat naștere podcastul „BBC You, Me and the Big C”. În cadrul acestuia, încuraja persoanele care se luptau cu aceeași boală să aibă încredere și speranță, pentru a-și putea trăi viețile pe cât de firesc se poate.

„Găsește o viață de care merită să te bucuri; asumă-ți riscuri; iubește profund; nu ai regrete; și întotdeauna, ai mereu speranță rebelă", au fost câteva din ultimele cuvinte pe care le-a lăsat Dame Deborah James.