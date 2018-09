Jurnalista Paula Rusu a rămas fără un plămân, după ce, în urmă cu doi ani, a fost diagnosticată cu tuberculoză și a suferit o intervenție chirurgicală. După ce a fost la mai mulți medici, deoarece tușea foarte rău, Paula a primit un diagnostic crud.

”Acum doi ani, la început de an, începeam un lung pelerinaj pe la medici fiindcă tuşeam atat de rău încât ajunsesem la un pas să îmi pierd vocea. Cinci luni am schimbat medici şi diagnostice fără niciun rezultat. Am început cu o vizită la cabinetul profesorului Miron Bogdan, care m-a diagnosticat ochiometric şi cu ajutorul unei spirometrii cu astm bronşic. Două luni am schimbat tratamentele fără efect. Am primit un diagnostic nou: esofagită de reflux, pe urmă inca unul laringită acută şi încă unul, bronşită acută…. am renunţat să îl mai caut pe profesor în ziua în care mi-a spus la telefon: -Doamnă, totul e numai în capul dumneavoastră!”, a povestit Paula Rusu, potrivit unica.ro.

Boala i-a “luat” un plămân, iar acum trăiește doar cu unul. Pentru a evita extirparea plămânului, Paula a luat un tratament agresiv din cauza căruia a rămas cu dureri de încheieturi, care o dor foarte tare. ”Tuberculoza m-a costat un plămân, este prețul pentru o viață în care simt că pot să schimb ceva. S-a dus un plămân, ăsta este de fapt lucrul cel mai nenatural, nu trebuia să se întâmple. Medicul mi-a spus că plămânul meu arată mai rău ca unul din Mexico City, când am intrat în operație mi-au spus că dacă există o șansă să salvăm, o să o facă. Am făcut tratament intensiv, timp de șase luni, cu 16 pastile pe zi”, a mai declarat prezentatoarea TV.

A reușit să treacă peste tot și trăiește după motto-ul ”Fă Rai din ce ai”. ”Eu m-am îmbolnăvit de cea mai comună formă de turberculoză, care răspunde la tratament. Când ai tuberculoză trebuie să anunți, ca să nu fii tu cel care ai dat microbul. Ne temem atât de tare de boală, nu știu cum aș fi reacționat. Colegii m-au respins. Soțul mi-a spus că se vindecă, m-a susținut”, a povestit Paula Rusu.