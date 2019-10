Jurnalistul german amendat la mitingul din Piața Victoriei a câștigat procesul cu jandarmeria

Jurnalistul german care a fost amendat de jandarmi la protestul din Piața Victoriei din 10 august 2018 deoarece nu ar fi avut un comportament adecvat la miting și nu a dovedit cu un document oficial că este reprezentant al presei a câștigat în instanță anularea procesului-verbal.

Decizia de la fond a fost a magistraților Judecătoriei Sectorului 1 din București, din 20 februarie, în care se arată că este anulat procesul verbal prin care a fost amendat jurnalistul.

Ulterior, Tribunalul București a respins apelul Jandarmeriei București, prin urmare, jurnalistul este scutit definitiv de amendă.

Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost amendat cu 500 de lei la protestul din 10 august din Piața Victoriei din 2018 deoarece nu ar fi avut un comportament adecvat la miting și nu a dovedit cu un document oficial că este reprezentant al presei.

„Jandarmeria Română sancționează comportamentul necorespunzător pe care îl manifestă o persoană, indiferent de calitatea acesteia. Cel în cauză a forțat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia și conducerea la Secția de Poliție unde a fost sancționat contravențional cu amendă de 500 lei”, au precizat reprezentanții Jandameriei din Capitală la acel moment.

De asemenea, sursa citată mai arată că, deși Paul Arne Wagner a susținut că este jurnalist, nu a făcut dovada cu un document oficial care să ateste această calitate.

La rândul său, jurnalistul s-a întrebat, pe pagina sa de Facebook, de ce Jandarmeria a creat „diversiune și haos”, deși protestatarii s-au dovedit pașnici în peste 500 de zile de manifestări.

„Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să mă facă să semnez un avertisment “că să nu primesc amendă”. Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”, a scris jurnalistul la acel moment.