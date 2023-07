Kamara, noi detalii despre sănătatea fiului său, Leon. Urmează o nouă operație

Pe data de 26 iulie, Kamara a vorbit, în cadrul unui interviu, despre starea de sănătate a lui Leon. Fiul fostului concurent de la Survivor se confruntă cu probleme de sănătate și are nevoie, din nou, de o operație. Cântărețul și-a deschis sufletul și a povestit greutatea care apasă pe umerii săi.

Fiul lui Kamara suferă de tetrapareză spastică, afecțiune cu care a fost diagnosticat la scurt timp după naștere. Boala neurologică severă duce la degradarea neurologică a tracturilor corticospinale, ceea ce înseamnă că Leon nu se poate mișca într-o manieră coordonată și nu poate sta într-o poziție dreaptă.

Din cauza afecțiunii, copilul are nevoie nu doar de ajutor și de supraveghere, ci și de operație de miotenofasciotomie, la fiecare puseu de creștere, aproape on fiecare an. Pentru a-l opera, cântărețul îl duce aproape în fiecare an la Barcelona și plătește 10.000 de euro, respectiv mai bine de 49.000 de lei.

Leon, fiul lui Kamara, va fi supus unei noi operații

Artistul a spus că fiul său a făcut progrese enorme. Ajuns la vârsta de 8 ani, însă, întâmpină noi probleme. Cântărețul și familia sa au observat că Leon nu mai poate să-și întindă pe deplin nici membrele superioare, nici pe cele inferioare. Ca urmare, vedeta de la Survivor România a apelat la medicul care s-a ocupat și înainte de acest caz delicat. Specialistul urmează să vină în țară și să spună dacă este nevoie de o intervenție în Madrid sau în Barcelona. Pentru intervenția care ar avea loc în septembrie sau octombrie, cu siguranță, va fi nevoie de alte mii de euro.

„Cum ziceam, Leon a progresat foarte mult. Reușește să ridice singur un genunchi, chiar, mai nou, ușor-ușor, ajunge în poziția cavalerului. Referitor la o nouă operație, așteptăm să vină în România doctorul care îl evaluează și să ne spună cum stăm pentru a face operație undeva, dacă este cazul, în septembrie-octombrie, tot în Spania, încă nu știm cu precizie dacă va fi la Barcelona sau la Madrid. Să ajungă mai întâi doctorul aici, să îl vadă și vom afla ce și cum!

Dar e posibil să fie nevoie pentru că, din ce observăm noi, iarăși nu poate să întindă picioarele până la capăt și nici brațele”, a spus vedeta pentru Click.

După ani de lupă cu starea de sănătate a fiului său, Kamara spunea, în urmă cu un an, că cea mai mare dorință a sa este să-și vadă fiul mergând ca un om normal, fiind dispus să-și dea și picioarele pentru el.

(CITEȘTE ȘI: DOC rupe tăcerea, la patru luni după eliminarea de la Survivor! Adevăratul motiv pentru care s-a certat cu Kamara: ”Nu puteam să…”)