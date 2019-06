Kanal D, peste Pro TV și Antena 1! Teo Trandafir și Andreea Mantea au “distrus” concurența

Kanal D a fost joi, 6 iunie, prima optiune a telespectatorilor, postul TV pozitionandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu show-ul matrimonial “Puterea Dragostei” si cu emisiunea de divertisment “Teo Show”. Prima parte a emisiunii prezentate de Andreea Mantea, difuzata in intervalul orar 11:00 – 12:00, a plasat Kanal D lider absolut de audienta. Interesul populatiei de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, pentru show-ul “Puterea Dragostei” s-a reflectat in audinetele uriase inregistrate de Kanal D, peste 20% din publicul Comercial fiind cu ochii pe Kanal D, in intervalul orar 11:00 – 12:00.

Astfel, in intervalul orar mai sus mentionat, Kanal D a inregistrat 2,0% rating si 20,8% cota de piata, pe targetul Comercial, 2,2% rating si 14,6% cota de piata, pe targetul National, si 1,9% rating si 14,0% cota de piata, pe targetul All Urban.

Topul audientelor pentru Kanal D, ca lider de piata, pe targetul Comercial, a fost completat ieri de emisiunea “Teo Show”, prezentata de Teo Trandafir si Bursucu. Astfel, in randul populatiei de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, Kanal D a fost lider de audineta, inregistrand 2,1% rating si 15,5% cota de piata.

Pe intervalul difuzarii celei de-a doua parti a emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei”, de ieri, in intervalul orar 17:00 – 19:00, Kanal D si-a mentinut pozitia de lider de piata, in randul publicului Comercial. Astfel, conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a inregistrat 3,5% rating si 19,3% cota de piata.

Audiente “Puterea Dragostei”, 11:00 – 12:00

Audinete “Teo Show”, 15:00 – 17:00

Audiente “Puterea Dragostei”, 17:00 – 19:00