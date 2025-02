Kate Middleton a purtat o rochie de 33 de dolari la un eveniment public. Cum arată ținuta ei

Prințesa de Wales a purtat din nou celebra sa rochie în carouri de la Zara în timpul unei vizite în sudul Țării Galilor.

Vizita Prințesei de Wales a fost prima sa călătorie “în străinătate” după 2023. Prințesa de Wales a călătorit la Tŷ Hafan, un spital pentru copii de lângă Cardiff, unde a luat parte la activități precum pictură și ore de muzică.

Vizita emoționantă a Prințesei a venit odată cu vestea că ea a fost numită patron al organizației caritabile care a fost, de asemenea, construită și susținută de regretata prințesă Diana.

Mai târziu în cursul zilei, Prințesa a promovat producția și afacerile galeze vizitând o companie textilă de familie. Kate a aflat mai multe despre procesul de fabricare și design al șosetelor la Corgi, un brand de tricotaje din Ammanford.

Vizita a făcut parte dintr-o revenire lentă la muncă a Prințesei după tratamentul de chimioterapie.

Prințesa a ales să poarte o ținută în care se simte bine – o rochie Zara în carouri care a costat doar 15,99 lire sterline la reduceri.

Prințesa mai îmbrăcase anterior aceeași rochie o dată în 2020, o dată în 2021 și o dată în 2023. După ce Kate a purtat modelul de rochie (care de obicei costă 89,99 lire) prima dată, în 2020, stocurile s-au vândut complet în trei ore.

De ce rochia – dar și restul ținutei lui Kate – au o semnificație aparte

Rochia aleasă de Kate are o semnificație aparte privind legătura ei și a Prințului William cu Țara Galilor, întrucât rochia Zara are modelul „Prince of Wales glen plaid”.

Kate a ales ca și restul ținutei să sublinieze legătura ei cu Țara Galilor. Ea a purtat o haină albă lungă croită la comandă de designerul independent Chris Kerr (ea mai purtase aceeași haină în timpul unei vizite în zonă în februarie 2023). În plus, cerceii erau o creație a Spells of Love Jewelry, un brand galez de accesorii durabile.

Nu este o coincidență faptul că prințesa a ales sudul Țării Galilor pentru a întreprinde două angajamente solo, având în vedere titlul și dragostea sa pentru țară și oamenii săi, au declarat mai multe surse pentru Daily Mail.

De ce alege Kate Middleton să promoveze Țara Galilor

Vizita a fost concepută pentru a promova activitatea „unor organizații cu tradiție care au în centrul lor comunitatea”.

Vizita Prințesei s-a concentrat pe evidențierea bunăstării copiilor și a familiilor, precum și pe celebrarea excelenței în industria textilă galeză, ambele fiind teme apropiate de inima sa.

O sursă apropiată a declarat pentru DAILY MAIL:

„Când a devenit Prințesă de Wales, Kate și soțul ei au jurat să sărbătorească și să servească Țara Galilor din ziua de azi drept o națiune dinamică. Cred că alegerea prințesei de a vizita Țara Galilor pentru al doilea angajament solo din 2025 semnalează importanța pe care o acordă Țării Galilor și dragostea pe care o are pentru națiune și oamenii săi”.

Prin ce diferă vizita lui Kate în Țara Galilor de vizitele obișnuite ale familiei regale prin țară

În mod tradițional, călătoriile de acest tip implicau vizite ale unor membri ai familiei regale în orașe și sate din Regatul Unit unde salutau mulțimi, făceau fotografii cu bebeluși și tăiau panglici.

William și Kate au decis să creeze un nou model axat pe generarea de fonduri pentru comunitățile locale.

Se spune că William și Kate au strâns 345.000 de lire sterline pentru organizații regionale fără scop lucrativ cu sediul în Scarborough, atunci când au făcut prima vizită de acest fel în noiembrie.

Ei intenționează să mobilizeze un nivel similar de sprijin pentru fundațiile pe care le-au ales – axate pe bunăstarea copiilor și pe producția de textile – în urma vizitei din sudul Țării Galilor.

