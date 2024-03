Kate Middleton şi-a donat părul copiilor bolnavi de cancer. Decizie înduioşătoare, înainte să fie diagnosticată chiar ea cu boala

Kate Middleton trece prin clipe dificile, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer și trece prin cure de chimioterapie. Prințesa de Wales a transmis un mesaj public, pe 22 martie 2024, precizând și cât de greu a fost să le transmita copiilor această veste. Totuși, nu toți își amintesc un gest pe care soția Prințului William l-a făcut, în urmă cu mai mulți ani. Atunci, și-a donat părul copiilor bolnavi de cancer! Vezi mai jos detaliile.

Kate Middleton a transmis public, în data de 22 martie 2024, că se confruntă cu o boală grea, și anume cancerul. Nu se știe ce tip de cancer are Prințesa de Wales, însă mai mulți medici din Marea Britanie au vorbit despre condiția medicală a acesteia. Diagnosticul crunt primit din partea doctorilor au făcut-o pe soția Prințului William să se retragă temporar din activitatea publică. Diagnosticul l-a primit după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale în zona abdominală. Operația a avut loc în luna ianuarie a acestui an, iar rezultatele postoperatorii au arătat că are o formă de cancer.

Kate Middleton și-a donat părul copiilor bolnavi de cancer

Însă, înainte de a afla această veste cruntă, readucem în actualitate un gest pe care Kate Middleton l-a făcut în urmă cu mai mulți ani și care a înduioșat opinia publică. În anul 2018, Prințesa de Wales și-a donat părul copiilor bolnavi de cancer. De-a lungul vremii, soția Prințului William a luat parte la mai multe acte de caritate. Deși donația a fost anonimă, s-a aflat rapid în presa internațională despre gestul lăudabil al femeii.

Părul a fost donat pentru „Little Princess Trust”, o organizație caritabilă care se ocupă de confecționarea perucilor din păr natural. Perucile sunt destinate persoanelor care își pierd părul, în urma chimioterapiei. Prințesa de Wales donase aproximativ 20 de centimetri din părul ei, în urmă cu șase ani.

Pentru că hairstylistul său a spus că ar fi avut părul mult prea lung, Middleton a renunțat la păr și l-a donat către organizația caritabilă.

„Când Joey se apucase de treabă și tăia șuvițele lui Kate, prințesei i-a venit ideea de-a face ceva bun cu părul în loc să-l arunce. I-a spus și lui Joey la ce s-a gândit, iar acesta a considerat ideea extraordinară. Părul prințesei a fost trimis pe numele altei persoane, pentru ca organizația să nu știe că provenea dintr-o sursă regală. Aceștia știau doar că aparținuse unei femei donatoare din zona Kensington”, arată Dailymail.co.uk.

