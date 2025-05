Kim Kardashian, cu un colier de 3 milioane de dolari la procesul pentru jaful de 10 milioane de dolari din Paris

La tribunalul de la Paris unde sunt judecați cei care au jefuit-o în 2016, Kim Kardashian a apărut drapată în bijuterii, inclusiv un colier cu 80 de diamante cu – în total – nu mai puțin de 52,17 carate.

Conform PAGE SIX, colierul cu diamante, realizat de bijutierii Samer Halimeh din New York, este realizat din aur alb de 18 carate, cântărește 57 de grame și are un total de 80 de diamante, culminând cu o piatră centrală în formă de pară de 10,13 carate. Colierul are un total de 52,17 carate.

Pentru apariția de la tribunal, Kardashian a adăugat și mai mult bling cu un ear cuff cu diamante de la Briony Raymond, o piesă din aur de 18k, cu un preț de 8.100 de dolari. Vedeta și-a completat look-ul cu o selecție de bijuterii de la Repossi.

Laura Taylor, expert în bijuterii la Lorel Diamonds, spune că alegerea bijuteriilor lui Kardashian „pare foarte intenționată”:

„Aceasta nu este doar o altă apariție publică, este prima dată când se află față în față cu oamenii care au legat-o, au ținut-o sub amenințarea armei și au furat bijuterii în valoare de milioane de dolari”, spune Taylor. „Știa că camerele vor fi acolo, imaginile vor fi distribuite la nivel global și, în stilul tipic al lui Kim, s-a asigurat că deține controlul asupra modului în care este văzută.”

Cum a sosit Kim Kardashian la tribunal

La tribunal, Kardashian a venit îmbrăcată într-o rochie blazer vintage John Galliano, ochelari de soare Alaïa și tocuri Saint Laurent. Kim era însoțită de mama ei, Kris Jenner, în vârstă de 69 de ani, care a purtat o jachetă alb-negru cu model și ochelari de soare.

Cele două sosiseră luni din Statele Unite, Kardashian documentând călătoria cu avionul prin Instagram Stories.

Kardashian urmează să depună mărturie în procesul celor 10 persoane care sunt judecate pentru acuzații legate de jaful din 2016.

„Kim este puțin emoționată, dar a spus întotdeauna că vrea să depună mărturie în persoană”, a spus sursa. „Aceasta este alegerea ei. În timpul jafului, a crezut că o să fie ucisă. Ea vrea ca oamenii implicați să fie condamnați”.

Jumătate dintre cei judecați sunt considerați complici. Grupul a fost supranumit „tâlharii bunici” de către presa franceză, din cauza vârstei lor înaintate și a antecedentelor penale. Majoritatea bandiților au peste 60, și unii chiar 70 de ani.

(Citește și: Ținuta lui Kim Kardashian, călcată de un bodyguard la Met Gala 2025. Cum a reacționat vedeta imediat. Imagini video)

Ce a povestit Kim Kardashian despre momentul când a fost jefuită la hotel

În timp ce Kardashian participa la Săptămâna Modei de la Paris în octombrie 2016, cinci bărbați înarmați și mascați au intrat în camera ei de la No Address Hotel în miezul nopții. Sub amenințarea armei, Kim a fost legată și încuiată într-o baie în timp ce hoții au furat bijuterii în valoare de milioane de dolari.

Kardashian a povestit în detaliu ce a urmat, inclusiv momentul în care ea i-a cerut portarului de la hotel, care servea ca interpret, să le spună intrușilor că ea are copii acasă.

În timpul mărturiei de la tribunal, Kardashian a fost întrebată dacă credea că va muri în timpul jafului, la care ea a răspuns:

„Am crezut absolut că voi muri”.

Ea a mai spus că nu purta nimic altceva decât un halat în timpul incidentului, adăugând că acesta s-a deschis când unul dintre bărbați a tras-o spre el, „expunând totul pe corpul meu”.

Kim a spus că s-a „pregătit pe deplin mental” pentru ideea că urma să fie agresată:

„Eram sigură că voi fi violată”, a mărturisit ea, potrivit NBC News.

Cu toate acestea, hoții s-au mulțumit să o lege de picioare și a fost aruncată în cada dintr-o baie.

Ce au povestit membrii familiei Kardashian despre trauma suferită de Kim

Mama lui Kim, Kris Jenner a fost prea emoționată pentru a discuta despre trauma pe care a suferit-o fiica sa:

„Gândul de a o pierde pe Kim este emoțional și greu de depășit. Asta este. Nu mai pot vorbi despre asta.”

Kendall Jenner, la rândul ei, și-a amintit că sora ei „stătatea în colțul camerei și suspina și plângea” și nu putea să suporte să fie îmbrățișată după episodul de groază.

Kim Kardashian a spus că hoții au plecat cu două brățări Cartier cu diamante, un colier Jacob din aur și diamante, cercei cu diamante Lorraine Schwartz, un Rolex din aur și alte obiecte.

Un inel de 4 milioane de dolari dăruit lui Kim de soțul ei de atunci, Kanye West, a fost, de asemenea, printre obiectele furate. Inelul nu a fost niciodată recuperat, iar singurul obiect găsit a fost o cruciuliță încrustată cu diamante.

Unul dintre creierele din spatele jafului, Yunis Abbas, a vorbit cu reporterii de la Vice News în 2022 despre cum au decis ei să o jefuiască pe vedeta „care se dădea în spectacol”, spunând:

„Din moment ce tot arunca cu bani în toate părțile, m-am prezentat pentru a-i colecta și asta a fost tot”.

(Citește și: Nunta mileniului agită apele în Veneția: Trump, DiCaprio și Kim Kardashian – la aceeași masă? Ce designeri vor crea rochiile miresei lui Jeff Bezos)