Klaus Iohannis, despre incendiul de la spitalul din Slatina: “Semnalul de alarmă este clar”

Președintele României a oferit câteva declarații privind incendiul izbucnit azi la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Slatina. Imediat ce s-a dat alarma, a fost activat Planul Roșu de Intervenție: 37 de persoane au fost evacuate și 6 persoane s-au intoxicat.

Klaus Iohannis, despre incendiul de la spitalul din Slatina

Klaus Iohannis a aflat despre incidentul nefericit produs azi, în jurul prânzului, la Spitalul Județean Slatina în timp ce se afla în vizită la un centru mobil de vaccinare din comuna Afumaţi, judeţul Ilfov. Potrivit afirmațiilor sale, este nevoie de reformă în domeniul Sănătăţii, iar spitalele trebuie să fie mai performante şi mai sigure.

“Înainte de a ajunge la centru, am primit o veste tristă şi am fost pe telefon să am ultimele date. Există un incendiu la Spitalul de psihiatrie din Slatina. Datele de până acum ne arată că nu sunt persoane grav rănite, persoanele care au fost în incintă au fost evacuate şi pompierii abia acum intră să vadă dacă nu cumva a mai rămas cineva.

Deci, situaţia definitivă va fi prezentată de cei care sunt acolo. Dar, deocamdată, din fericire, nu este aşa de grav cum ar fi putut să pară chiar la început. Însă semnalul de alarmă este clar. Este nevoie de reformă, trebuie să intervenim, trebuie să facem spitalele mai performante mai sigure şi despre aceste lucruri voi vorbi mai in-extenso probabil în această seară când cred că vom avea ceremonia pentru un nou ministru al Sănătăţii”, a declarat Klaus Iohannis, au relatat cei de la stirileprotv.ro.

Klaus Iohannis, despre criza epidemiologică din România

Tot astăzi, după ce a vizitat primul centru de vaccinare mobil în funcțiune din județul Ilfov, șeful statului a făcut un nou apel la populație să se imunizeze împotriva bolii apărută în China: SARS-CoV-2.

“Există o singură cale de ieșire din pandemie și aceasta este vaccinarea! Restricțiile nu înlătură, ci doar încetinesc răspândirea virusului. Din păcate, suntem în continuare în plină pandemie și doar vaccinarea ne permite ca la vară să plecăm unde dorim în concediu, să mergem la concerte ori la teatru. Putem să ne gândim la eliminarea graduală a unor restricții, dacă vom continua imunizarea într-un ritm susținut, mai ales că avem tot mai multe tipuri de vaccin la dispoziție.

Astăzi, am vizitat primul centru de vaccinare mobil în funcțiune, în județul Ilfov. Se vor deschide și alte astfel de centre, unde oamenii pot merge fără programare și vom găsi noi modalități de a-i ajuta pe cei care doresc să se vaccineze. Ne pregătim cu toții de Sărbătorile Pascale, iar în noaptea de Înviere nu vor exista restricții suplimentare, ci dimpotrivă, vor fi mai puține astfel încât creștinii să poată participa la slujbe. Biserica va organiza slujba așa cum este datina și eu îmi doresc ca lucrurile să se desfășoare în liniște și bună rânduială”, a scris președintele României pe Facebook, unde a publicat cele două imagini de mai jos.

