L-a lăsat mască pe iubitul Ramonei Olaru! În ce investește băiatul lui Cătălin Cazacu: ”Nu e glumă! Mi-a cerut bani să …”

Cât timp a luat o pauză de la relația cu Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a profitat de ocazie și l-a scos la film pe băiatul său, Andrei, care îi calcă pe urme. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul TV a vorbit despre relația cu fiul motociclist, precum și despre învățăturile pe care încearcă să le insufle adolescentului ca model patern. Andrei pleacă urechea la sfaturile tatălui, dar ia și decizii de unul singur, cele mai recente aducându-i profit din piața de criptomonede.

Gestul l-a surprins pe Cătălin Cazacu, mai ales după ce fiul a apărut cu o pereche scumpă de încălțări. Așa tată, așa fiu, chiar dacă iubitul Ramonei Olaru începe să se simtă inferior pornirilor antreprenoriale pe care le manifestă Andrei. Cazacu nu stă nici el degeaba, căci și-a deschis restaurant pe Barbu Văcărescu, unde, momentan, debarasează mesele pentru bunul mers al afacerii.

Fiul lui Cătălin Cazacu, „afacerist” de mic: „Mi-a cerut bani să investească în Bitcoin!”

CANCAN.RO: Cătălin, fiul tău are încălțări mai scumpe decât ale noastre la un loc…

Cătălin Cazacu: Da, dar copilul meu investește în Bitcoin și nu e glumă. Copilul meu mi-a cerut bani să investească în Bitcoin, aici m-a contrariat. Că am zis «pe cine seamănă, că pe mine sigur nu, că nu sunt atât de inteligent». Dar copilul meu e descurcăreț!

CANCAN.RO: Te-ai apucat de business acum, Cătălin, că am văzut, ți-ai deschis restaurant…

Cătălin Cazacu: Am deja o firmă de pază care are 12 ani de zile și peste 300 de angajați, afaceri fac de ceva timp. Dar de HoReCa nu, acum m-a mâncat să-mi fac restaurant. Dacă vrei să știi, debarasez la mese, nu e glumă. Suntem într-un loc în care la prânz vine foarte multă lume să mănânce la noi fiindcă suntem într-o clădire de birouri.

CANCAN.RO: Ți se pare dificil?

Cătălin Cazacu: E la început, momentan, îmi place să merg la mine la cârciumă să mănânc. Îmi place să stau cu prietenii mei până seara târziu, în weekend.

Învățătura din familia Cazacu circulă din generație în generație: „Cine crede în femei, nu crede în Dumnezeu!”

CANCAN.RO: Știu că cel mic îți calcă pe urme, se și vede…

Cătălin Cazacu: Are adidași mai scumpi decât ai mei, dar o să am o discuție cu el mai încolo. Înseamnă că a crescut Bitcoinul!

CANCAN.RO: Simți că o să fie același aluat ca tine?

Cătălin Cazacu: Asta nu știu dacă e de bine sau e de rău, face motociclism momentan și a ieșit campion anul trecut, în primul an al lui. Sunt mândru de el că face lucrul ăsta fără să-l împing eu, din punctul meu de vedere e o viață grea spre foarte grea. Eu n-am avut viață foarte mult timp, cât am făcut sport de performanță. Eu am făcut istorie în acest sport, în România, sper să facă de 10 ori mai mult!

CANCAN.RO: Dar o să îl înveți să fie „zvăpăiat” ca tine sau o să îl înveți să fie cuminte?

Cătălin Cazacu: Dacă ar fi să- i dau un sfat, l-aș sfătui același lucru pe care mi l-a spus și mie tatăl meu. Eu fiind un om credincios, tatăl meu fiind la fel, un om credincios, sper să nu vină asta peste mine și să mă hăituiască foarte mult timp, deși are o parte de adevăr, mi-a zis așa «cine crede în femei, nu crede în Dumnezeu!». Nu vreau să zic că este adevărat, dar e bine să ai această învățătură în minte.

