Fulgy făcea declarația explozivă: ”a plecat azi în Spania, a primit 30.000 de dolari de la unul să se ducă să se [email protected]&ă pe acolo!” Despre Bia Khalifa era vorba, iar fata îi dă acum replica, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fosta iubită a fiului Clejanilor dă de pământ cu el și, pe lângă partea ei de adevăr la acuzele aduse, face și alte dezvăluiri suculente.

Bia Khalifa îl făcea praf pe Fugy (Vezi AICI detaliile), nimeni altul decât fostul iubit, de care se despărțea acum mai bine de o lună. Replica fiului Clejanilor a venit imediat. Între multe alte acuze, Fulgy avea să spună că Bia a plecat în Spania, de unde i se propusese o partidă de sex pentru 30.000 de dolari (AICI toate detaliile).

Bia Khalifa, adevărul despre plecarea în Spania: ”A fost ziua lui tati!”

Bia Khalifa a luat foc atunci când a citit. Nu a reacționat imediat, ascultând sfaturile tatălui ei. Dar nu a mai rezistat. Partea de adevăr a Biei vine tot în CANCAN.RO. Povestea curge așa…

”Am stat patru zile în Spania, am mers pentru că a fost ziua de naștere a lui tati, i-am făcut o surpriză pe 17 februarie.

Am plecat acolo cu sora mea, am stat la familie, nu am stat la hotel, am stat toată ziua cu familia, sora mea și-a luat permisul, ne-am plimbat… N-am nicio treabă cu ce zice Fulgy, n-am nicio legătură.

Am vorbit cu tata despre ce a spus Fulgy și tata e un om normal, nu cum e la Fulgy, unde cu toții au o mică problemă, ca să nu spun mai mult… Tata m-a sfătuit să nu bag în seamă chestiile astea, eu fiind non-stop cu el… Și, când am văzut articolul, ce a spus Fulgy despre mine, i-am explicat lui tati că nu merge așa în lumea asta mondenă și că, oarecum, oamenii așteaptă un răspuns de la mine, dacă nu, rămâne bătut în cuie ce s-a spus. Și nu am urmat sfatul lui tati, pentru că asta mi se pare o chestie ieșită din comun. El s-a apucat să inventeze, iar eu, în primul rând, sunt șocată. Adevărul? Adevărul e că eu am fost o persoană ok cu el, nu știu de ce a făcut asta? Din toate punctele de vedere!”, a povestit Bia Khalifa.

Bia Khalifa: ”Îmi lua banii din geantă pentru droguri!”

A amintit că a făcut și unele lucruri pentru Fulgy, atunci când încă se iubea cu el. Dar dezvăluie și cum se comporta artistul cu ea. ”I-am plătit amenzile, îmi lua banii din geantă pentru droguri, era un drogat terminat… Omul nu e în stare să facă nimic”, a spus Bia.

E pusă, însă, rău pe Fulgy. Drept dovadă, avea să amintească de o întâmplare de când era micuță și când tatăl ei o amenința, atunci când făcea o prostioară. Și în care să-l includă, acum, pe Fulgy.

”Când eram mai mică, tati îmi zicea, dacă eram rea, că mă trimite pe munte, la oi… Păi ăsta (n.r. Fulgy) dacă merge la oi, îl mănâncă lupul și pe el, le mănâncă și pe oi. De aia spun că nu-i bun de nimic”, a zis Bia Khalifa.

A avut, într-adevăr, o ofertă de 30.000 de dolari pe OnlyFans

Despre 30.000 de dolari s-a vorbit, cândva, la masă. Chiar Bia Khalifa face precizările. ”Într-adevăr, am primit tips de la cineva, pe OnlyFans, 30.000 de dolari. Eram cu el la masă și mi-a venit notificarea. Dar nu are nicio legătură cu plecarea mea în Spania. Asta s-a întâmplat cu mult înainte”, a încheiat Bia Khalifa.

