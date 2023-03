S-au plăcut imediat, s-au iubit imediat, s-au despărțit…imediat! Asta a fost relația dintre Bia Khalifa și Fulgy, consumată în doi timpi și trei mișcări. Doar că un adevărat război avea să se declanșeze între cei doi, cu acuzații grave, cu jigniri și-n mediul online și peste tot. Bia le-a încasat, zi de zi. Până când a răbufnit. Cu dovezi! CANCAN.RO are povestea scandalului pas cu pas și v-o prezintă, în exclusivitate.

Bia Khalifa s-a săturat și face totul public. Este vorba despre discuții pe care le-a avut cu Fulgy în timpul, dar și după ce relația s-a rupt. Și o face pentru că, spune fără reținere, a fost terfelită pe nedrept de fiul Clejanilor.

Bia Khalifa: ”Am mesaje cum îmi cere bani!”

Are dovada că i-a alimentat lui Fulgy contul cu 500 de lei, că i-a cumpărat haine, că i-a plătit mâncarea, chiar și Uber-ul. Dezvăluirile curg, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”El zicea: eu cu Bia am stat numai așa, numai nu știu ce… Nu, îmi scria mesaje non-stop, mă suna non-stop, zice că are bani, dar îi plăteam și mâncare, și Uber-ul… Am mesaje cum îmi cere bani, cum îmi lăsa contul de fiecare dată, cum își cumpără haine fake, cum îmi poartă toate alea, cum nu mă lasă în pace. Pentru tot ce spun am dovezi, nu vorbesc în vânt”, sunt primele cuvinte ale Biei, spuse cu furie.

Tot ea poveste că nu Fulgy a ”semnat” despărțirea și că a căutat-o mult timp după, pentru o împăcare. ”În principiu, eu l-am lăsat pe el, nu am reușit să scap de el… A spus niște lucruri în presă care l-au caracterizat ca pe un om care suferă de narcisism patologic, în asta se încadrează. Numai o persoană de genul ăsta poate să mintă așa. Am și înregistrări cum menajera lui spune că, dacă nu eram eu, ieșea groasă într-una dintre situațiile în care a vrut să dea în mine. Bine, a dat în mine de câteva ori, dar spune în presă că mint!”, a continuat Bia Khalifa.

”Așa mă șantajează! Mă ține legată de povestea asta”

Amintește o amendă pe care ea ar fi pătit-o din cauza lui: ”Am și amenda din Italia, pe care a luat-o acolo, pentru că și-a lăsat iarba pe noptieră”.

Capitolul haine este un subiect cunoscut, la fel și cu telefonul și laptopul sparte, dar Bia vrea să le reamintească. Și spune că, astfel, e șantajată de Fulgy.

”Hainele nu mi le dă din răutate, pentru că e gratis să-mi dea hainele mele înapoi, ba mi le poartă. Iar cu laptopul și cu telefonul îl înțeleg că nu are bani să mi le repare, chiar dacă mi le-a spart, dar cu hainele? Mi se pare că așa mă șantajează, mă ține legată de povestea asta, când eu am vrut doar să scap de el. Asta am vrut de la început, de când mi-am dat seama ce fel de om e, ce face…

Nu mă lăsa s-o văd pe sora mea. Am toate dovezile. În presă se scriu multe, însă eu nu am de gând să stau, să nu fac nimic. Am avut o înțelegere foarte mișto, care, dacă era respectată, nu se întâmpla nimic, adică ce se întâmplă acum, să nu-mi primesc lucrurile înapoi, să-mi repare bunurile sparte și să-l țină mai mult internat.

Să mi se despăgubească amenda pe care am primit-o din cauza lui Fulgy că și-a lăsat drogurile pe noptiera lui”, a povestit Bia.

”Avea dreptate Velea, trebuia să-l țină mai mult la Obregia”

În ecuație intră și Alex Velea. ”Adevărul se va afla, pentru că eu nu am de gând să stau așa. Mie nu-mi strică nimeni imaginea și nu-mi vorbește așa de familia mea. De mine ok, nu mă doare, sunt călită, am ani buni de certuri online. Sunt mulți care mă iubesc, dar și unii care mă urăsc. Eu sunt obișnuită, dar familia mea nu trebuie să suporte asemenea cuvinte adresate lor.

El mă descrie cu niște cuvinte care, de fapt, îl descriu pe el. Pentru că nu eu am stat la Obregia internată de mai multe ori. El a stat și, da, avea dreptate Alex Velea când a spus că trebuia să-l țină mai mult internat.

Eu am o familie normală și nu sunt obișnuită să văd ce am văzut la ei. Ce am văzut la el în familie m-a lăsat mască”, a încheiat fosta iubită a lui Fulgy.

Pentru toate acuzele pe care i le-a adus, Bia Khalifa a prezentat dovezi, iar CANCAN.RO vi le pune la dispoziție, în exclusivitate.

