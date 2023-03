Bia Khalifa și Fulgy s-au despărțit, dar este departe de a se încheia scandalul început la scurt timp. Fosta iubită îl acuză pe Fulgy că nu-i dă hainele care au rămas la el, între multe altele. Pentru a le recupera, după atâtea insistențe, Bia l-a sunat pe Ioniță de la Clejani, tatăl lui Fulgy, pe care l-a rugat să rezolve problema. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Bia Khalifa a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, prin ce situație grea trece, de când s-a despărțit de Fulgy (Vezi AICI detaliile). Dar cel mai mult își dorește să-și recupereze hainele rămase în locuința familiei Clejanilor. Astfel, i-a trimis mesaj lui Ioniță, pe care l-a luat la întrebări.

”Bună! Deci hainele mele le păstrați sau am voie să le iau. Pentru că, se pare, daunele tot eu le plătesc, chiar dacă mi s-a promis că se rezolvă și în privința asta. Eu cu Fulgy nu am mai vorbit de când am plecat, m-a sunat de mai multe ori, dar nu am răspuns. De asta îți scriu ție. Încheiem amiabil, pentru câteva haine și amenda, laptopul… Eu zic că nu are rost să continuăm, m-am ținut de promisiune, el nu ! De ce atâta tam tam pe online? Nu înțeleg! E simplu să rezolvăm și ar fi culmea măcar hainele să nu le primesc înapoi. Aștept răspuns, mulțumesc”, i-a scris Bia Khalifa lui Ioniță de la Clejani.

(CITEȘTE ȘI: BIA KHALIFA RUPE TĂCEREA! DE UNDE-I VINE PORECLA. S-A SPUS CĂ A COPIAT-O PE MIA, DAR BURJ AL ARAB A ATRAS-O ȘI…)

”Dacă tot nu-mi dați hainele, măcar să nu le poarte”, a fost continuarea scurtă și ironică a tinerei.

”Ajung acasă și mă ocup de aceste haine, rezolvăm”, a fost răspunsul lui Ioniță de la Clejani.

Bia Khalifa i s-a plâns lui Ioniță de la Clejani că Fulgy nu-i dă hainele

Bia Khalifa a continuat să se plângă. Într-o altă zi i-a scris: ”Nu e ok ce-mi face Fulgy și nu e ok cum procedează. Dacă tot te-am sunat, am rugămintea, ca de la om la om, să-i spui să nu mai facă știe el ce pentru că sunt anumite chestii care nu se fac și el are deja dosare penale. A dat în mine, mi-a spart și laptopul. Nu e ok, când eu nu i-am făcut nimic!”

”Nu mai am baterie!”, e ”expediat-o” Ioniță de la Clejani.

(NU RATA: BIA KHALIFA ÎL DISTRUGE PE FULGY CU DOVEZI! ”ȘI-A LĂSAT DROGURILE PE NOPTIERĂ!” + ULUITOR LA CE A FOST SUPUSĂ)

Bia Khalifa nu și-a văzut nici până azi lucrurile rămase la Fulgy. De la laptop și telefon, pe care fiul Clejanilor i le-a spart, și-a luat gândul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.