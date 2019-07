Unul dintre cei mai căutați români din toate timpurile și-a făcut o viață nouă peste Ocean și s-a orientat cum a știut el mai bine. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu celebrul autor al furtului de 500.000 de euro din dosarul ”Portbagajul”. (CITEȘTE ȘI: FIICA INTERLOPULUI TALANU DE LA BRĂILA A ZĂPĂCIT MILIONARII PE PLAJA DE LA NUBA MAMAIA!)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor imagini de ultimă oră cu celebrul autor al ”Jafului secolului” de la București. Potrivit unei surse din anturajul acestuia, Valentin Răducan i-ar fi mărturisit unui prieten unde a ascuns cei 500.000 de euro din dosarul “Portbagajul”.

”Valentin Răducan ar fi zis că banii furați de la Bucurenciu ar fi fost ascunși la sora lui. Tot la sora lui, a carei casă a devenit un fel de peșteră a lui Ali Baba, ar fi direcționat și banii pe care i-ar furat de pe carduri, în SUA, înainte să-și schimbe viața și să devină electrician”, a mărturisit o persoană din apropierea lui Valentin Răducan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Denunțat de fosta soție!

Femeia cu care celebrul autor al furtului de 500.000 de euro din dosarul "Portbagajul" s-a căsătorit în America și care i-a dăruit acestuia o fetiță a lansat acuzații fără precedent. Ea a susținut că Valentin Răducanu a încercat să-și răpească fiica. Mai mult decât atât, fosta parteneră de viață a românului a spus că acesta ar vrea să o omoare, după ce ar fi reușit să se devină beneficiarul de drept al asigurării ei de deces.

”Am avut o relație timp de opt ani, din care mai bine de cinci ani am fost căsătoriți. Așa a reușit să-și schimbe numele, Alexander Val Watt. Am divorțat pentru că era foarte agresiv. A fost în închisoare pentru că a încercat să mă omoare. Acum locuiește si lucrează în San Jose, California. El e foarte agresiv cu fiica noastră.

A încercat să-și răpească fiica pe 14 ianuarie. Locuiește la sute de mile distanță de la noi, dar a venit să o ia. Încerc să o protejez și vreau să-i arăt judecătorului cât de periculos este. Nimeni nu mă crede. Mă tem de el și pentru ce ar putea să-i facă fiicei mele (…)

A furat mii de dolari după ce a ajuns în Statele Unite. Are o mare pasiune pentru bani și lucruri scumpe. Este un hoț, un mincinos patologic și un om foarte agresiv. Când l-am întâlnit, el a spus că s-a născut în România, dar că a crescut în Verona, Italia. Valentin a primit informațiile mele și a intrat în sistem și mi-a schimbat asigurarea de viață. S-a trecut el beneficiarul întregii mele asigurări de viață, în caz că eu mor. M-am speriat că mă va ucide. Am primit scrisoarea prin poștă din partea asiguratorului, în care mă informa că beneficiarul meu a fost schimbat. E atât de supărat că l-am părăsit. Cred că vrea să mă omoare. A spus că mai are legături peste tot. Ceea ce a vrut să spună este că poate să pună pe cineva să mă omoare", a spus ex-soția lui Valentin Răducan, în urmă cu ceva timp.

Celebrul dosar ”Portbagajul”

Istoria a început pentru Valentin Răducan în ianuarie 2000, când a furat 500.000 de dolari din mașina lui Mihai Bucurenciu, un nume binecunoscut la acea vreme în lumea subterană a Capitalei. Curând avea să plătească scump îndrăzneala, pentru că a fost prins de ”locotenenții” lui Bucurenciu și torturat într-o vilă din Breaza ca să spună unde a ascuns servieta cu bani.

A reușit să scape și nu peste mult timp a părăsit definitiv România. Avea să fie condamnat apoi la închisoare pentru furt, în lipsă, în timp ce agresorii săi și totodată victimele furtului din dosarul "Portbagajul" au primit și ei ani grei de închisoare, în frunte cu Mihai Bucurenciu, trimis 10 ani după gratii. Valentin Răducan a figurat multă vreme la secțiunea "Most Wanted" a Poliției Române, ca să-și ispășească pedeapsa pentru furtul banilor, dar viața lui a urmat un alt curs peste Ocean.

A colaborat cu FBI

Primele informații publice despre Răducan au apărut atunci când a fost prins de autoritățile americane care au destructurat o rețea ai cărei membri au făcut milioane de dolari din furtul datelor de pe cardurile bancare. Răducan a avut ocazia să se afirme, pentru că a acceptat să colaboreze cu FBI, a devenit informator și a trimis la închisoare câteva zeci de persoane. În urma înțelegerii, Răducan ar fi băgat la închisoare, coordonat de doi agenți FBI, nu mai puțin de 28 de români, pe care i-a înregistrat în timp ce vorbea cu ei despre afacerile cu carduri. Drept răsplată a primit un soi de "imunitate" și a scăpat de toate acuzațiile de acolo, și se pare și de cele din România, pentru că statutul său nu mai este acela de urmărit internațional!

