L-au ajuns blestemele lui Marian! Mattia de la Insula iubirii 2025 și-a făcut praf bolidul care i-a luat mințile Biancăi

Ispita Mattia Carnessali (32 de ani) a dat de necaz! După ce s-a băgat pe sub pielea Biancăi Dan de la Insula iubirii, italianul pare să fie acum urmărit de ghinion. L-au ajuns blestemele lui Marian Grozavu, partenerul Biancăi, și și-a făcut praf bolidul.

Mattia Carnessali se numără printre ispitele masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Tânărul a reușit să atragă atenția telespectatorilor, dar și a concurentelor, în special pe cea a Biancăi Dan, partenera lui Marian Grozavu. Carismatic și cu ”acel ceva”, ispita masculină a făcut ce a făcut și s-a băgat pe sub pielea concurentei.

Ispita Mattia, urmărit de blestemele lui Marian Grozavu

Încă din primele episoade, Bianca Dan și-a arătat simpatia pentru ispita Mattia. În aceste zile, pe micile ecrane au fost difuzate momentele de tandrețe dintre concurentă și italian – vezi AICI. Mai exact, în ediția de marți, 12 august, Bianca Dan a uitat de rușine și de iubitul ”Grozav” și i-a mărturisit ispitei masculine că începe să simtă fluturi în stomac pentru el.

Mai mult de atât, în completarea declarațiilor, în mediul online au circulat imagini din edițiile viitoare în care o concurentă și o ispită apar îmbrățișați în mare, la ceas de seare. Fanii emisiunii i-au recunoscut imediat pe cei doi. Coincidență sau nu, amorezii din valurile mării par să fie Bianca și ispita Mattia. Un lucru este cert. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să vadă cum va evolua relația dintre cei doi.

”Matti, cred că mă îndrăgostesc! Ia stai să mă ridic să mă uit mai bine. Cred că te cer de bărbat, dar te văd brunet”, a fost unul dintre mesajele pe care, mai în glumă, mai în serios, Bianca i l-a transmis italianului.

Până atunci, ajuns în România – după terminarea filmărilor din Thailanda – Mattia pare să fie urmărit de ghinioane. Recent, în spațiul public au apărut mai multe imagini din timpul unui accident rutier, în care italianul și-a distrus bolidul de lux – un Proche Cayman 718 GTS.

Valoarea acestuia poate ajunge până la 80.000 de euro, în funcție de pachetul de dotări pe care le are – vezi AICI imagini cu mașina lovită. Potrivit imginilor în care a fost surprins, accidentul a avut loc într-un sens giratoriu, cel mai probabil șoferii implicați nu au respectat semnele de circulație.

