Bianca, desființată după ce a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispita Mattia: ”O femeie pe interes”

Bianca Dan pare că l-a dat uitării pe Marian Grozavu! În ediția de marți seara, 12 august 2025, a emisiunii Insula Iubirii, bruneta a recunoscută că începe să aibă sentimente pentru ispita Mattia. Mai mult decât atât, concurenta l-a ales pe italian să meargă împreună la următorul date. Totuși, apropierea lor nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea. Unii participanți au pus-o la zis pe Bianca.

Bianca și Marian formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Tânăra are 32 de ani, iar iubitul ei este cu 5 ani mai mare. Cei doi au venit la Insula Iubirii din dorința de a-și pune la încercare sentimentele la cel mai dur test al fidelității. Totuși, au început să apară primele controverse.

Bianca de la Insula Iubirii, pusă la zid după apropierea de Mattia

În primele episoade, Bianca Dan a fost foarte apropiată de Octavian, însă acum pare că și-a schimbat perspectiva. În ediția din 12 august 2025, bruneta a mărturisit că începe să se îndrăgostească de italianul Mattia.

„Mati, cred că mă îndrăgostesc! Ia stai să mă ridic să mă uit mai bine. Cred că te cer de bărbat, dar te văd brunet”, a spus Bianca în cadrul emisiunii.

În acel moment, Mattia a început să povestească o întâmplare de pe vremea când era în vacanță cu o iubită, în Abu Dhabi, dar nu și-a putut termina istorioara pentru că Bianca a intervenit din nou și a zis, în hohote de râs: „Normal că era în Abu Dhabi, dacă are bani”.

Așadar, bruneta a dat de înțeles că este interesată de situația materială a italianului. Ei bine, apropierea dintre cei doi nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea, mai ales după această afirmație. Ispita Andrew a pus-o la zis pe Bianca.

„Poți să zici că e o femeie care luptă pentru viitorul ei, sau poți să zici urât, e o femeie pe interes”, a precizat Andrew.

Fanii emisiunii cred că între Bianca și Mattia va exista o idilă. În urmă cu mai bine de două săptămâni, în mediul online, a început să circule o captură din edițiile viitoare în care o concurentă și o ispită apar îmbrățișați, în mare, la ceas de seară.

Cei mai vigilenți internauți au precizat că ispita masculină este italianul Mattia, iar concurenta pare a fi Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu. Deși nu li se văd foarte bine fețele, telespectatorii i-au recunoscut după tatuaje.

„E Bianca! Se vede tatuajul!”/„E clar Bianca, are același costum și același păr prins ca în scena din vilă”/ „Mattia e, se vede tatuajul”, au spus internuații.

