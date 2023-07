L-au dat afară pe Mihai Bobonete, dar „Bobiță” a semnat cu altă televiziune! Cum s-a produs trecerea cunoscutului actor la Pro TV, după ce a făcut carieră la Antena 1

Înainte de a fi celebrul personaj „Bobiță” din Las Fierbinți, Mihai Bobonete a apărut la Neața cu Răzvan și Dani. Actorul semnase cu Antena 1 pentru un sezon, dar a lăsat-o respectivul post TV pentru concurență. Pro TV i-a făcut o ofertă care l-a motivat imediat să plece.

În anul 2011, publicul de pe micile ecrane l-a văzut pe Mihai Bobonete în compania lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil la matinalul de la Antena 1. Ulterior, s-a mutat la Pro TV, dar puțini știu cum a ajuns, de fapt, să facă această trecere.

Mihai Bobonete, de la Antena 1 la Pro TV

Acolo și-a făcut debutul. Totul a pornit de la faptul că a văzut o știre despre devierea circulației pe Giurgeni, zona de unde provine și s-a gândit la un personaj comic. Cei de la Antena 1 au văzut imediat potențialul său și l-au luat în emisiune.

„Am văzut o ştire, cum că se închide podul de la Cernavodă pentru renovare, iar traficul va fi deviat pe Giurgeni, eu fiind de la Giurgeni. Şi mi-a venit asta cu «Văru’ de la Giurgeni». Feedback-ul a venit repede, foarte multă lume întreba cine sunt, iar personajul a fost foarte îndrăgit”, spunea artistul, la vremea aceea.

Nu doar producătorii de la matinal i-au văzut talentul, ci și cei de la Pro TV. Imediat l-au ofertat pentru a primi șansa de a fi „Bobiță” în producția Las Fierbinți. Nici nu a fost atât de greu să-l aducă, din moment ce se zvonea, la vremea aceea, că postul concurent l-ar fi dat afară.

Mai bine de 11 ani de colaborare cu Pro TV

În anul 2012, Mihai Bobonete a plecat la Pro TV, unde a devenit, pentru întreaga țară, Bobiță. După nu mai puțin de 22 de sezoane, este mai degrabă recunoscut după numele personajului său din Las Fierbinți, serial care a reușit, în repetate rânduri, să fie lider de audiență.

Mai mult de atât, în anul 2021, producătorii au mai găsit o metodă prin care să-l valorifice pe artist și să-i mărească atât veniturile, cât și notorietatea. Astfel, din sezonul 12 de la Românii au talent, s-a alăturat la masa juriului, alături de Andra, Dragoș Bucur și Andi Moisescu.

Chiar dacă nu are studii în domeniu, Bobonete a reușit să se mențină în lumina reflectoarelor prin talent, așa cum spune chiar el:

„Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent. Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți”, spunea, în urmă cu patru ani, pentru Libertatea.

