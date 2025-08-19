La 10 luni de la moartea lui Liam Payne, fosta sa iubită s-a căsătorit! Primele IMAGINI de la nunta fastuoasă

Sophia Smith s-a căsătorit într-un cadru deosebit cu partenerul ei, James Bridgwood, la zece luni după moartea lui Liam Payne. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă elegantă și plină de emoție, marcând un nou capitol în viața femeii, care a ales să își unească destinul cu cel al iubitului său.

Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, și-a pierdut viața în octombrie 2024, după ce a căzut de la balconul unui hotel din Argentina la care era cazat. Această tragedie a îndurerat milioane de fani din întreaga lume, care l-au admirat pentru cariera sa muzicală. El a lăsat în urmă un fiu, Bear, pe care îl avea cu fosta sa parteneră, Cheryl.

Fosta iubită a lui Liam Payne s-a căsătorit

Între anii 2013 și 2015, Liam Payne a trăit o poveste de dragoste intensă alături de Sophia Smith, iar relația lor era urmărită cu entuziasm de fani. Cei doi s-au despărțit și niciunul nu a vorbit despre motivele reale care au dus la separare, preferând să fie discreți. De atunci, amândoi și-au refăcut viețile amoroase și au trăit momente frumoase, pline de romantism.

Din 2022, vedeta are o relație stabilă cu James Bridgwood. Cererea în căsătorie a avut loc de Crăciun, în urmă cu câteva luni. După trei ani împreună, Sophia și James și-au unit destinele la Hotel Café Royal din Westminster. În ziua cea mare, mireasa a purtat o rochie elegantă, cu guler tip halter și un voal lung. Nici mirele nu a fost mai prejos și a ales un costum clasic alb-negru, temă respectată de toți invitații prezenți la fastuosul eveniment.

Pe Instagram, Sophia Smith a împărtășit mai multe instantanee atât cu soțul ei, cât și cu fetița lor în vârstă de doi ani, Angelina, care a fost îmbrăcată într-o rochiță albă. Micuța lor a apărut într-o ipostază emoționantă, când purta un tricou cu textul „Mami și tati tocmai s-au căsătorit!” (VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO A ARTICOLULUI)

Apropiații lui Liam Payne, mesaje de felicitări pentru Sophia Smith

Deși Sophia Smith și Liam Payne s-au despărțit în urmă cu aproape un deceniu, vedeta a rămas în relații de prietenie cu familia artiștilor de la One Direction. Surorile lui Harry Styles și Louis Tomlinson au transmis mesaje de felicitări cu ocazia marelui eveniment.

Nici sora lui Liam Payne nu a trecut neobservată. Pe rețelele de socializare i-a făcut o urare deosebită.

„Absolut superbă, Soph! Felicitări vouă tuturor xx”

