La 29 de ani, se luptă cu temutul cancer la pancreas. Oana, jurnal de terapie de pe patul de spital: “Îmi primesc otrăvurile picătură cu picătură”

Impresionați de drama prin care trece Oana, mii de oameni au donat bani pentru ca ea să poată să beneficieze în continuare de tratamentul care o ține în viață și care o ajută să lupte împotriva maladiei mortale. Din nefericire, starea ei de sănătate s-a agravat și a fost nevoită să se întoarcă în clinica din Viena, unde a primit multe speranțe din partea medicilor. Aflată pe un pat de spital, tânăra a scris câteva rânduri emoționante despre clipele pe care le trăiește în prezent și a cerut ajutorul tuturor celor care vor să îi întindă o mână de ajutor în acest război cumplit cu boala teribilă.

Pentru Oana Maria Neagu, pe numele din buletin, problemele de sănătate au început în toamna anului trecut, când i s-a descoperit o tumoare în partea superioară a pancreasului și i s-a recomandat o intervenție chirurgicală pentru extirpare. Din nefericire, după operația din din octombrie 2018, Oana s-a simțit din ce în ce mai rău și au apărut complicații: diabet – incepand tratamentul cu insulina, icter – necesitand montarea unui stent pe canalul biliar urmat de hemoragie interna, ascita– apa in abdomen.

După mai multe analize în Viena, medicii i-au pus cruntul diagnostic: cancer la pancreas. Familia tinerei a epuizat toate resursele financiare, așa că, o prietenă foarte bună a făcut publică povestea ei pe Facebook, unde a oferit mai multe detalii despre lupta grea pe care aceasta o duce. Oana urmează un tratament și trebuie să fie supusă unei operații de înlăturare a tumorii, iar pentru toate acestea are nevoie de 175.000 de euro. Până acum s-au strâns 78.500.

Oana Neagu, jurnal de terapie de pe patul de spital

În urmă cu câteva zile, tânăra a ajuns din nou în grija medicilor din Viena, iar într-una dintre zile a făcut public un mesaj emoționant. Ea va putea fi operată după ce tumoarea i se va micșora.

“Jurnal de terapie – 22.07.2018

Din nou in spital. De 2 zile imi petrec timpul la un «cico» cu pefuzia. Timpul trece greu in timp ce imi primesc otravurile picatura cu picatura. Ma simt rau dar cu asta deja m-am obisnuit, ma incurajez singura spunandu-mi ca mai urmeaza doar un ciclu de chimio. Sau cel putin asa sper daca doctorul nu va hotari altceva inainte de a incepe imunoterapia.

Intre timp am invatat cateva cuvinte in germana. «Danke schön», «Vielen dank», etc asa ca nu? vad si partea buna a lucrurilor din spital… primesc lectii de germana gratuit 🙂

Ultima luna nu a fost prea buna pentru mine. In total costurile investigatiilor, tratamentului, spitalizarii, cazarii in Viena se ridica la 30.000 EUR. Din pacate, din cauza starii extrem de proaste a fost nevoie sa fiu internata 5 zile in spital intre cele 2 chimioterapii…Nota de plata? 12.000 EUR. Sper ca asta sa fi fost ultima spitalizare in afara celor de care am nevoie pentru chimioterapie si imunoterapie… (…)”, a scris Oana Maria Neagu pe pagina ei de Facebook.

Toți cei care vreți să o ajutați cu donații pe frumoasa tânără, puteți să o faceți AICI, unde se află cele două conturi deschise pe numele ei, Oana Maria Neagu.