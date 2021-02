La 44 de ani, Nadine se pregătește să susțină examenul de Bacalaurent. Cum arată, în prezent, mulatra de la Școala Vedetelor. VIDEO

Devenită faimoasă după participarea sa de la Școala Vedetelor în anii `90, Nadine a împlinit, ieri, pe 24 februarie, 44 de ani. Deși are o carieră în film, teatru și muzică, actrița își dorește cel mai mult ca anul acesta să ia examenul de Bacalaureat.

Nadine declară că învățatul pentru Bac este o experiență unică și frumoasă pentru studiază alături de fiul său, în vârstă de 11 ani. Cei doi au o relație foarte apropiată.

„Eu învăț pentru BAC și el își face lecțiile lângă mine. În fiecare zi venim cu caietele aici. Eu învăț la ale mele și el învață la ale lui”, a spus Nadine, la Antena Stars.

Nu regretă nimic din ce a făcut până acum

Chiar dacă viața ei nu a fost tocmai una foarte ușoară, Nadine mărturisește că nu are niciun fel de regret legat de trecut. Ba mai mult, de când a dispărut de pe sticlă, viața ei s-a schimbat radical.

„E minunat să ai 44 de ani. Sunt recunoscătoare că am vârsta asta și îmi place să număr ani prin care am trecut pentru că nu e ușor să trecem prin viață.

M-am îndepărtat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am început în profesia asta – să fiu sexy, să nu cumva să trec și să nu mă observi, să nu cumva să nu-ți placă de mine – și am ajuns în direcția opusă, în care sunt extrem de relaxată cu cele 85 de kilograme ale mele”, a mai spus Nadine.

O viață de coșmar

Copilăria fără părinţi a afectat-o mult pe Nadine, dar, din fericire, până la urmă, fericirea a venit și pe strada ei.

„Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului.

El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii.

Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului.

Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă”, povestea Nadine, în 2013.

