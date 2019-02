La 51 de ani, fostul prezentator al Antenei a ”prins” burtică de familist și…

Acum câțiva ani, Lucian Mîndruță a trecut printr-un coșmar mediatic după ce a fost surprins într-o ipostază compromițătoare. Celebrul prezentator TV se afla cu mașina pe un câmp din Mogoșoaia, însă amănuntul picant care a surprins pe toată lumea a fost acela că el nu era singur în mașină, ci însoțit de o tânără. Înainte ca imaginile respective să fie făcute publice, Lucian Mîndruță și-a cerut scuze soției – în direct – într-o emisiune televizată. Asumarea responsabilității a contat enorm, iar mariajul de 15 ani a fost, astfel, salvat. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a descoperit pe Lucian Mîndruță la mall, alături de soția sa, iar imaginile vorbesc de la sine. Mai mult, Lucian Mîndruță se poate ”lăuda” și cu o burtică de… familist răsfățat.

„Lucian Mîndruţă are o amantă”. Informația-șoc a luat a declanșat o adevărată sarabandă a comentariilor. Vedeta Observatorului de la Antena 1 a apărut pe post, cerându-și scuze familiei înainte ca scandalul să izbucnească. Întrebat, la vremea respectivă, dacă a înşelat-o pe Ioana, Lucian Mîndruţă a răspuns în doar câteva cuvinte: ”Dacă aş spune nu, nu m-ar crede nimeni. Însă dacă aş spune da, asta chiar ar fi o minciună”. (CITEȘTE ȘI: LA UN AN DE LA AVENTURA CU AMANTA, LUCIAN MANDRUTA, IN TANDERETURI CU NEVASTA)

Lucian Mîndruță consideră că face parte din categoria bărbaților care nu îşi înşală nevasta şi chiar a insistat, la un moment dat, asupra acestui aspect: ”…la noi în casă acest scandal nu a existat. Înţelege fiecare ce vrea de aici. Crezi că eram nebuni să mergem în Caraibe, pe o barcă, într-o cabină de 2×2 metri dacă aveam o problemă?”

Apele s-au liniștit în familia Mîndruță

”Familia este foarte importantă. N-a fost ușor, dar noi avem o relație solidă și puternică. În orice cuplu cu o căsătorie de scurtă durată există astfel de momente grele și oricine are o căsnicie solidă știe că există și astfel de momente. Noi am reușit să trecem peste ele”, spunea soția lui Lucian Mândruță după întâmplarea bulversantă. Acesta a fost semnalul clar că apele urmau a fi liniștite în familie, iar ”escapada” negată de Lucian Mândruță – ”Însă dacă aş spune da, asta chiar ar fi o minciună” – a fost dată uitării, viața de familie reintrând, încetul cu încetul, în normalitate.

Impasul de acum câțiva ani a însemnat, firește, o experiență suplimentară în familia Mândruță. Momentele tensionate au fost estompate odată cu trecerea timpului, iar Lucian Mândruță și soția sa au mers mai departe. Acum, paparazzi CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, i-au surprins pe cei doi la shopping, într-un mall din București, iar prima concluzie trasă este aceea că lui Lucian Mândruță îi priește de minune viața de familist.

Fericitul soț al unei femei care a avut puterea de a aborda cu tact presupusa aventură din trecut, Lucian Mândruță apare în postura de familist împlinit. Chiar s-a îngrășat – timpul își pune amprenta -, semn că şi factorii de stres conjugal au fost eliminați, iar burtica fostului prezentator filiform este un exemplu sugestiv. Cu siguranță că Lucian este răsfățat de Ioana și din punct de vedere culinar. (NU RATA: DUPA CE A INSELAT-O LUCIAN MANDRUTA S-A FACUT BAIAT DE CASA! VEZI CUM ISI SPALA PACATELE VEDETA!)

Lucian Mândruță și soția sa s-au plimbat, agale, pe holurile mall-ului, ținându-se mână și apărând în ochii tuturor celor prezenți ca un cuplu bine sudat după experiența dureroasă din trecut. Au intrat în magazine, au studiat oferta vestimentară, au probat unele haine, s-au sfătuit în legătură cu utilitatea acestora. Bineînțeles că ”aventura” din trecut este, acum, doar o amintire neplăcută, din ce în ce mai ștearsă. Iar Lucian și Ioana sunt cât se poate de fericiți.

”Aș vrea doar să-i rog să rămână cu mine”

În 2009, Lucian Mândruță a preferat să nu se ascundă, ci a făcut – live – un anunț absolut senzațional. În emisiunea ”Acces Direct”, Lucian și-a anunțat familia că va urma o perioadă de coșmar:

„Astazi s-a întâmplat un lucru care va aduce durere familiei mele. Mâine un ziar din București va publica niște fotografii urâte. Urâte din punctul meu de vedere. În momentul acesta probabil că nu sunt nici un părinte foarte bun, nici un soț extraordinar. În momentul acesta sunt un om care este, ca să zic așa, o știre. Și poate că va răpesc timpul dumneavoastră în seară asta, care veți cîți ziarele de mâine, să va spun că, o dată, familia mea e alături de mine, chiar dacă am greșit enorm față de ea, și-apoi să îi cer scuze Ioanei, lui Matei, Andreei și Mihai pentru lucrurile grele care urmează pentru ei în perioadă următoare. Aș vrea doar să-i rog să rămână cu mine și dumneavoastră, dacă puteți, doamnelor și domnilor”. (VEZI ȘI AICI: LUCIAN MANDRUTA DESPRE SCANDALUL CU AMANTA: „NU REGRET NIMIC, ATUNCI MI-AM DAT SEAMA CA SUNT CELEBRU”)

După un anumit interval de timp, Lucian Mîndruță a fost invitat în emisiunea ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, făcând referire și la reacția pe care au avut-o băieții săi atunci tatăl lor a fost ”pus la colț” de presă.

”Copiii mei sunt pe site-uri serioase şi nu citesc astfel de articole pe internet. Nu m-au întrebat dacă am înşelat-o pe mama lor. Dacă m-ar întreba, eu i-aş trimite la mama lor. Până la urmă nu s-a stabilit că a fost infidelitate. Nu am confirmat şi nu am infirmat. Oamenii nu ştiu care este povestea cu adevărat şi nici nu au de ce să ştie. Am cerut iertare soţiei şi de atunci i-am mai cerut iertare pentru că am stat de ziua ei pe Facebook”, a declarat Lucian Mîndruţă.

”Erau colegii mei, aveau un story super beton”

Lucian Mîndruță a fost afectat, indiscutabil, de scandalul declanșat – la vremea respectivă – în mass-media, dar a ținut să precizeze, de fiecare dată când a avut ocazia, că ar fi făcut la fel dacă s-ar fi aflat în locul jurnaliștilor.

„Pe mine nu ce a scris presa m-a afectat foarte tare, ci cantitatea de ură declanșată de acele povești în media și în spațiul public. Adică nu m-a deranjat ce au scris jurnaliștii despre mine. Și eu aș fi făcut la fel – erau colegii mei, aveau un story super beton. Nu aveai cum să nu-l faci. Dar comentariile oamenilor de pe site-uri, în josul articolelor… m-am întâlnit cu o ură publică pe care nici nu o știam. Nu știam cât de puternică e!”, a punctat el. (CITEȘTE ȘI: LUCIAN MANDRUTA, ASALT LA MALL! VEZI CE A FACUT FOSTUL PREZENTATOR IN ZONA DE DISTRACTIE!)

În ceea ce o privește pe soția sa, Lucian Mîndruță a precizat că nu a fost, totuși, foarte afectată. De ce? Pentru simplu motiv că ea a fost sigura care a știut… adevărul.

„N-am spus nimănui care era adevărul și lumea, după o vreme, s-a liniștit. Ne-a lăsat în pace. Asta a fost tot. Pe cuvântul meu că nu știe nimeni adevărul, nici acum. De-aia sunt liniștit și nu mă simt cu musca pe căciulă”, a declarat el.

