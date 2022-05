La ce nu poate renunța Bianca Drăgușanu sub nicio formă, chiar și în timpul sarcinii

Bianca Drăgușanu (40 de ani), fosta asistentă TV a lui Dan Capatos, ar fi însărcinată pentru a doua oară. Blondina și Gabi Bădălău ar urma să fie părinți, din nou, în aproximativ șapte luni. Până atunci, vedeta nu vrea să renunțe la un obicei.

Bianca Drăgușanu le-a arătat fanilor săi la ce nu poate renunța, chiar dacă ar fi însărcinată în două luni. Fosta prezentatoare TV s-a filmat pe contul său oficial de Instagram în timp ce făcea exerciții fizice la sală. Mai mult, pare că i se poate observa deja burtica în poză!

Nu este niciun secret faptul că Bianca este pasionată de sport și vrea să arate cât mai bine cu putință. Și, ce-i drept, multe femei și-ar dori să arate ca blondina la vârsta de 40 de ani, mai ales după o sarcină.

Chiar dacă Biancăi îi place să meargă la sală, părerile cu privire la sport în timpul sarcinii sunt împărțite atunci când specialiștii se pronunță. Într-adevăr, exercițiile fizice ușoare sunt benefice, dar nu trebuie ca o femei însărcinată să depună foarte mult efort, pentru a nu-i face rău fătului. (CITEȘTE ȘI: Bianca Drăgușanu este însărcinată în două luni! Blondina va deveni mămică pentru a doua oară)

Bianca Drăgușanu, mămică pentru a doua oară

După ce a încercat timp de un an să rămână însărcinată, visul Biancăi Drăgușanu s-ar putea să devină realitate. Ar fi mers în Turcia pentru a face tratamente de inseminare artificială de patru ori. Astfel, fosta prezentatoare TV și afaceristul Gabi Bădălău ar urma să devină părinți din nou.

Bianca Drăgușanu mai are un copil, o fetiță pe nume Sofia care are cinci ani, din căsătoria cu Victor Slav. Gabi Bădălău are și el doi copii, doi băieți de 7 ani și cinci ani cu fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu. (CITEȘTE ȘI: Prima reacție a lui Gabi Bădălău despre o posibilă sarcină a Biancăi Drăgușanu: ”Eu așa știu!”)